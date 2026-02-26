Coca-Cola refuerza su alianza con la hostelería de Baleares con su estrategia ‘Somos de bares’

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) refuerza su compromiso con la hostelería independiente de las Islas a través de ‘Somos de bares’. La estrategia, que reconoce el papel social, cultural y económico de estos establecimientos, es especialmente relevante en el archipiélago, donde los bares y restaurantes son el corazón de la vida social y uno de los motores económicos de la región.

“‘Somos de bares’ no es una campaña, sino la manera de trabajar que Coca-Cola ha mantenido desde sus orígenes en Baleares: un modelo basado en la cercanía, el acompañamiento constante y el conocimiento profundo del entorno y de la realidad de los pequeños hosteleros. Su propósito es apoyar de forma sostenible la actividad de un sector que sigue siendo uno de los motores esenciales del territorio”, señala José Antonio Gómez, director Comercial del Área Este de Coca-Cola Europacific Partners.

Una actividad esencial para la vida y la economía baleares

Este enfoque es especialmente relevante en el mercado español, que cuenta con alrededor de 163.000 bares, según el Anuario de Hostelería de España 2024. De estos, 3.500 se encuentran en las Islas Baleares, en su mayoría negocios independientes muy ligados al territorio, y es una de las pocas comunidades autónomas con al menos un bar en todos sus municipios, subrayando su rol como vertebrador social y económico según el estudio "La dimensión social de la hostelería" de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales.

La hostelería es además un motor económico clave del país: reúne a más de 300.000 establecimientos de restauración y alojamiento, emplea a 1,76 millones de personas y genera 157.379 millones de euros en ventas, aportando el 6,7% del PIB, en términos de valor añadido.

Para Coca-Cola Europacific Partners, la hostelería (y, en particular, los bares) supone uno de los pilares principales de su negocio. En España, el canal Horeca representa cerca del 20% de sus ventas, y lidera el mercado de refrescos, con una cuota del 85,4% en el caso de los refrescos de cola, con Coca-Cola, y del 67,2% en el conjunto de refrescos.

Una estrategia integral para impulsar la hostelería fragmentada

La iniciativa ‘Somos de bares’ se articula en torno a cuatro pilares estratégicos que buscan fortalecer el crecimiento rentable y sostenible de los bares independientes:

1.Cercanía y acompañamiento local

CCEP cuenta con una estructura operativa y comercial de gran capilaridad a nivel nacional, con más de 55 oficinas comerciales. En Baleares, esta cercanía se materializa a través de sus 3 oficinas comerciales y su centro logístico, permitiendo estar presente en el día a día de los bares de barrio y de las áreas rurales, con visitas periódicas para conocer la realidad de cada negocio y diseñar juntos una oferta personalizada que les ayude a atraer consumidores.

2.Propuesta diferencial adaptada a cada establecimiento

La estrategia se apoya en la segmentación del mercado, adaptando el porfolio de bebidas, equipos y envases a las características y necesidades de cada bar. También, el ofrecimiento de materiales para sus terrazas, elemento clave en nuestro país, con la entrega de 7.500 mesas, sillas y sombrillas durante este año, y desde 2022, se ha apoyado a más de 38.000 establecimientos con este material.

3.Digitalización y conocimiento del consumidor

La propuesta de valor de Coca-Cola se completa con un análisis continuo del mercado apoyado en Data Analytics, que permite a la compañía entender los cambios en los hábitos de consumo, optimizar la planificación de ventas y operaciones y adaptar la oferta a las nuevas ocasiones de consumo.

4.El vidrio como palanca de valor

Con el plan ‘Destapa el cambio’, Coca-Cola Europacific Partners promueve el uso de envases de vidrio retornable específicamente para el canal Horeca. Este formato combina experiencia de consumo, rentabilidad para el hostelero y sostenibilidad, ya que puede reutilizarse hasta una media de 25 veces antes de ser reciclado. Además, se entrega y se recoge de forma organizada, integrándose de manera sencilla en la operativa diaria de los bares independientes.

El porfolio en vidrio permite adaptarse a los distintos momentos de consumo: el formato de 350 ml resulta especialmente adecuado para las comidas, mientras que el de 237 ml se ajusta mejor al aperitivo, el tardeo o el consumo nocturno. Desde 2023, más de 23.700 clientes se han incorporado al plan y el 84% de los clientes de CCEP en Horeca y canales asociados compra vidrio.

Como concluye José Antonio Gómez, “los bares de barrio y de pueblo son esenciales para la vida de nuestras comunidades. Con `Somos de bares’ queremos acompañarlos con una propuesta de valor que combine cercanía, conocimiento y soluciones adaptadas a cada establecimiento, ayudándoles a crecer y a seguir siendo espacios de encuentro y convivencia que definen el carácter de Baleares.”