L’exposició fotogràfica titulada «SOM», ideada i impulsada per part de l’organització Mater, ha estat inaugurada, avui matí, a la seu de Colonya Caixa Pollença al municipi de Pollença (Plaça Major, 7). Pollença es converteix, amb motiu de «La Fira 2022», en la primera aturada de la mostra, la qual ha estat redissenyada, ampliada i s’ha convertit en itinerant gràcies a la concessió d’una subvenció de l’«Estalvi Ètic» de Colonya. L’acte ha comptat amb la presència del director general de Colonya, Biel Bauzà, així com, també, de membres de la Direcció de l'entitat i d'alguns/es dels protagonistes de «SOM».

«SOM», que arribarà a diferents indrets de Palma i de la Part Forana de Mallorca, esdevé una acció específica de sensibilització i lluita contra els processos d’invisibilització que pateixen les persones amb diversitat funcional. Fruit de la col·laboració desinteressada de tot un seguit de voluntaris i voluntàries de Mater, «SOM» neix per posar rostre i paraules a algunes de les- tantes- històries silenciades per l’aclaparador poder de les etiquetes i per reivindicar una igualtat que garanteixi oportunitats reals per a tots/es. Així, usuaris i usuàries de l’organització són els/les protagonistes d’aquest espai, que recull les seves reflexions i comentaris en relació amb aquelles capacitats que més les defineixen, acostant als visitants la realitat que viuen.

La directora general de Mater, Bàrbara Mestre, explica que, «amb l’exposició, s’interpel·la directament a la societat, reivindicant un canvi de mirada cap a les persones amb diversitat funcional». «Aquesta petició va en consonància amb el canvi de model d’intervenció que s’està produint en els darrers anys; passant d’una atenció assistencialista a una metodologia de treball centrada en la persona, en la qual es parteix de les seves competències, preferències i expectatives de futur amb la finalitat que puguin materialitzar el seu pla de vida, modificant, si escau, els seus entorns naturals perquè siguin més accessibles i inclusius», argumenta Mestre.

L’«Estalvi Ètic» és una iniciativa que permet als/a les clients/es de Colonya Caixa Pollença ser solidaris/àries i saber que els seus estalvis s’inverteixen d’acord amb criteris ètics. Per la seva part, Mater, que brinda suports a més de mil persones usuàries i compta amb uns/es 450 professionals, atén de forma integral a persones amb diversitat funcional, fent front als diferents desafiaments que es presenten a la seva vida diària- des del naixement i durant tota la seva trajectòria vital- i procurant serveis de qualitat.