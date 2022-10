El pasado jueves 6 de octubre tuvimos el placer de asistir a la gran inauguración de las nuevas instalaciones de ITT en Palma de Mallorca, la nueva delegación de ITT para las Islas Baleares.

El evento fue todo un éxito no sólo por la buena organización y presentación de sus infraestructuras sino por el buen ambiente que se creó.

Más de 800 invitados de los principales sectores acudieron al evento que se celebró en las propias instalaciones de la compañía. Un espacio de más de 9.000 m2 que reúne a las dos grandes empresas del grupo (SCAITT, CM93 y ITTRent) dedicadas al sector del transporte, agricultura y construcción que ofrecen servicio comercial, de taller y recambios entre otros.

Al entrar, nos pudimos encontramos todo un despliegue de máquinas de las principales marcas que distribuye la compañía; Scania, Schmitz, Isuzu, Bobcat, Manitou, Case, New Holland etc. Podríamos haber pasado todo el día admirando algunos de los modelos más novedosos, si no fuera por la curiosidad de ver las instalaciones por dentro, así como por las ganas de encontrarnos con viejos amigos y conocidos del sector.

Como no podía ser menos, las instalaciones de ITT deslumbraron a los visitantes y el ambiente no podía ser mejor. Un buen catering aderezado por la música en vivo de un saxofonista y un DJ que amenizaron la velada convirtiendo la inauguración en una agradable reunión donde pudimos intercambiar impresiones y disfrutar de una charla entre amigos.

ITT otro hito en una trayectoria de éxitos

El crecimiento de la compañía ITT en los últimos años demuestra la solidez de este grupo que ha sido capaz de seguir creciendo pese a los problemas sociales y económicos que nos ha tocado vivir, como son la pandemia del Covid 19 o la actual crisis energética derivada de la guerra Rusia-Ucrania.

Está claro que el esfuerzo ha merecido la pena y prueba de ello es la inauguración del pasado día 6 de octubre que no deja de ser otro logro más en la larga trayectoria de éxitos de la compañía.

ITT Distribuidor oficial de primeras marcas

Si algo caracteriza a ITT además de un buen servicio es la selección de marcas con las que trabaja. Entre las principales marcas distribuidas por ITT se encuentran:

Scania: Fabricante sueco (propiedad del Grupo Volkswagen) líder en la fabricación de camiones pesados. Scania apuesta por un sistema de transporte sostenible, mediante el desarrollo de soluciones de transporte seguras, inteligentes y energéticamente eficientes que sean mejores para las personas y el planeta.

SCHMITZ: Schmitz Cargobull es un fabricante alemán de semirremolques, remolques y carrocerías.

Isuzu: es un fabricante japonés de vehículos industriales y comerciales, así como de motores diésel, con sede mundial en Japón. Su actividad se concentra en el diseño, producción, ensamblaje, venta y distribución de vehículos comerciales.

Manitou: Especializada en el diseño de equipos de manipulación de materiales, elevación de personas y movimiento de tierras. Sus productos y servicios satisfacen las necesidades de los profesionales más exigentes de la construcción, la agricultura y la industria.

Bobcat: esta compañía con presencia en todo el mundo lidera el sector en lo que respecta al diseño, fabricación, comercialización y distribución de equipos compactos para la construcción, la agricultura, el paisajismo, el alquiler, el mantenimiento de terrenos, los servicios públicos y otras aplicaciones.

Case CE: Una marca global de maquinaria de construcción y perteneciente a CNH Industrial con presencia en los cinco continentes. CASE Ce eleva el servicio en la construcción a la máxima potencia: equipo productivo, asesoramiento de expertos, financiación flexible, piezas originales CASE y servicio rápido e inmediato.

NEW HOLLAND: Fabricante Estadounidense, especializado en la industria agrícola y de maquinaria pesada de trabajo, entre los que podemos encontrar tractores de diferentes gamas e implementos.

Estas y otras muchas marcas están ya a disposición de los clientes de ITT. Estamos seguros de que esta nueva andadura nos traerá muchas noticias no sólo en cuanto a los éxitos de la nueva delegación sino de la propia marca ITT que sigue sorprendiéndonos cada día con nuevas incorporaciones y servicios.

Nuestras felicitaciones al grupo ITT por la buena acogida y por una magnifica celebración de la que nos acordaremos durante mucho tiempo.

Estamos en Carrer Can Gamundi 35-37, esperando tu visita.