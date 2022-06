La Fundación Endesa y la Fundación Sociedad y Educación han triat els 16 centres educatius que competeixen per un dels set guardons que totes dues entitats lliuren enguany en els seus VI Premis a l'Ecoinnovació (tres guanyadors, tres finalistes i una menció especial). Els finalistes d'aquesta edició pertanyen a les Comunitats Autònomes de Madrid, Castella i Lleó, Castella-la Manxa, Andalusia, País Valencià, Navarra, Galícia i les Illes Balears.

Amb aquesta iniciativa, la Fundación Endesa, en col·laboració amb Sociedad y Educación, vol destacar projectes promoguts pels centres educatius que mostren la responsabilitat, el compromís i la cooperació en la preservació, protecció i prevenció de la biodiversitat i el nostre entorn.

“El nivell de tots els projectes augmenta any rere any, i cada vegada és més difícil triar als millors. No hi ha cap dubte de l'enorme compromís i implicació dels estudiants i docents del nostre país amb la biodiversitat, l'entorn, i per aconseguir un món millor”, destaca Alba Padillo, responsable del projecte a la Fundación Endesa.

Els membres del Jurat i els avaluadors dels 172 projectes presentats en aquesta sisena convocatòria han destacat com de gratificant i enriquidores són aquestes experiències educatives que augmenten el coneixement i la conscienciació mediambiental d'alumnes i professors.

Prova d'això és l'amplitud i varietat de camps als quals fan referència en aquests projectes, i sempre amb la cura de la biodiversitat com a enfocament principal. Així, s'han abordat temes com la ciència ciutadana, el valor de l'observació directa, la cooperació, la consciència mediambiental a través dels ODS i les seves metes, les propietats dels ecosistemes i el coneixement de noves espècies, la preservació de llavors en perill d'extinció, el desenvolupament de bioindicadors i de biosensors per a mesurar la salut de l'entorn, a més de les tècniques d'autoconsum i de gestió de recursos, així com la generació de sistemes agroforestals biodiversos.

Aquests guardons han beneficiat fins avui a més de 198.000 estudiants de tot el país en les seves sis edicions, els quals han mostrat la seva creativitat, capacitat d'innovació i implicació amb la cura i preservació de l'entorn i la nostra biodiversitat. Durant les sis edicions, han participat prop de 1.000 centres educatius amb gairebé 1.200 projectes.

Neix la Bioteca

Els millors projectes de les sis edicions es reuniran en la BIOTECA, un reposador de pràctiques i iniciatives ambientals empreses en escoles de tota Espanya, amb la finalitat de servir d'inspiració als qui aspirin a “transformar les nostres economies i societats per a fer-les més inclusives, més justes i més respectuoses amb la naturalesa” (Nacions Unides).

Lola Velarde, directora de desenvolupament de Sociedad y Educación ha afirmat que “a la triple emergència planetària, el clima, la pèrdua d'hàbitat i la contaminació, el nostres alumnes responen amb creativitat i entusiasme, amb treball científic i amb compromís, per a influir en les seves comunitats locals”.

La dotació dels Premis per a cadascuna de les tres categories consisteix en una aportació econòmica per als centres guanyadors: en la 1a i 2a categoria el valor del premi per a l'equip guanyador és de 2.000€ i 1.000€ per al finalista, i en la 3a Categoria és de 4.000€ per al guanyador i 1.000€ per al finalista. Així mateix, el jurat podrà atorgar una menció especial per mèrit singular al projecte que destaqui pel seu impacte social, i comptarà amb una dotació de 1.000€.