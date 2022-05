José Luis Roses, presidente de la DO Binissalem dio la bienvenida a los asistentes entre los que se encontraban representantes del Consell de Mallorca, ayuntamientos, bodegas y viticultores de la comarca, productos de calidad con IGP/DOP, Cooperativas agroalimentarias, agradeciendo a Can Fumat la acogida de este acto y remarcando la importancia de Wine Days para la DO Binissalem. También agradeció a las instituciones del Govern, del Consell y a los ayuntamientos de la comarca, así como a todos los colaboradores que hicieron posible este acontecimiento. Una propuesta que durante 10 días ofrece la posibilidad de disfrutar del Enoturismo km 0 en la DO Binissalem.

Seguidamente, Marga Amat, directora técnica del CRDO Binissalem, presentó el programa de actividades de la edición Wine Days 2022, que incluye: la “Fiesta Vino, Gastronomía y Música” en el Claustro de St. Francesc de Palma, acto central de Wine Days, así como: visitas y catas teatralizadas a las bodegas, vuelos en globo y rutas en bicicleta, Mindfulness & Wine, Poesía y cata, una catarsis a la que nos conducirá el poeta Sion Capçana, en el jardín de la Casa Museu Llorenç Villalonga; maridaje de vinos y flores… actividades nuevas que se suman a las ya clásicas, visitas a bodegas con cata de vinos, Wine & Rice, Cata de vinos y quesos, excursión a Santa Eugenia y “torrada”, o la Marcha Nórdica, que en su cuarta edición trazará un recorrido de 9 km entre Sencelles y Binissalem. Una propuesta que marida cultura, vino, paisaje, gastronomía….dentro del marco de Wine Days DO Binissalem. Amat reiteró el agradecimiento a todos los que formarán parte de esta nueva edición de Wine Days, que recupera la normalidad, y hizo una mención al Banco de Alimentos de Mallorca a quien se destinará 1€/copa vendida en la Fiesta del Claustro. El turno de intervenciones lo cerró Toni Martí, vinatero de Can Fumat, quien manifestó su agradecimiento y orgullo de formar parte de la familia de la DO Binissalem, y por el hecho de recuperar la tradición familiar en la elaboración de vino, ofreciendo a los asistentes un vino tinto “Can Fumat”, Mantonegro 100%, primer vino de la bodega bajo el amparo de la DO Binissalem. El programa de actividades Wine Days 2022 está disponible en la web www.winedaysmallorca.com donde se pueden hacer las reservas. Todas las actividades de cata de vinos están restringidas a mayores de 18 años. El Consejo Regulador recomienda un consumo de vino moderado y responsable. El proyecto Wine Days 2022 contará con una ayuda del Fogaiba mediante los fondos FEADER.