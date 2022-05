La presentación de la 9ª edición de WINE DAYS‐DO BINISSALEM, tendrá lugar el próximo 26 de mayo a las 12 h, en el Celler Can Fumat de Binissalem (C/ Sa Coma, 10), bodega recientemente incorporada a la DO Binissalem.

Wine Days DO Binissalem, sigue contando con la colaboración y apoyo de múltiples agentes públicos y privados, entre los que se encuentran: las bodegas de la DO Binissalem, reconocidos chefs locales, los productos de calidad de las Islas Baleares con DOP e IGP, los ayuntamientos de los 5 municipios de la DO, Binissalem, Consell, Santa Maria del Camí, Santa Eugènia y Sencelles, agentes turísticos, oficinas de información turística de Mallorca, la Fundación Casa Museu Llorenç Villalonga, la Federació Balear de Muntanya i Escalada y el Comitè de Marcha Nórdica, entre otros. Además, cada año incorporamos nuevos partners como Myotragus Teatre, Essència Pilates, Rental Bikes, Mallorca Balloons o la experta en flores comestibles Carmen Pérez, personas o empresas que participan en las actividades que enriquecen nuestra oferta enoturística. Con este espíritu nació Wine Days, en 2014, como un proyecto para potenciar el enoturismo y crear sinergias y colaboraciones entre diferentes agentes.

Todos ellos harán posible esta nueva edición de Wine Days. ¡Un evento esperado y cada vez más conocido por el público local y por los visitantes de la Isla!

Wine Days DO Binissalem es una propuesta experiencial rica y variada, en torno a la cultura del vino, en un territorio vitivinícola de gran riqueza patrimonial. Wine Days es Enoturismo km 0 en la comarca DO Binissalem.

Wine Days va dirigido a residentes y a visitantes, a jóvenes y no tan jóvenes, a los que pretendemos enamorar con nuestro paisaje, cultura, gastronomía, nuestros pueblos, nuestras gentes y nuestros vinos, especialmente, nuestros vinos. Vinos de calidad, con carácter, elaborados con variedades autóctonas y que, sin duda, son el reflejo del cuidado y mimo que, día a día, viticultores y bodegueros aplican a esta tierra.

Después de una edición que no se pudo celebrar en 2020 y la del 2021, que se celebró con restricciones, en esta nueva edición de Wine Days DO Binissalem, la 9ª, proponemos una extensa programación de actividades relacionadas con el vino y la viña, como hilos conductores, la gastronomía, el paisaje, el patrimonio, la cultura, el deporte, la salud, la música.... que tendrán lugar en los municipios de la comarca de la DO Binissalem, del 2 al 12 de junio, y que se realizarán con la máxima responsabilidad y seguridad.

Visitas y catas teatralizadas en bodegas, vuelos en globo y rutas en bicicleta, Mindfulness, Poesía y cata, una catarsis a la que nos conducirá el poeta Sion Capçana, en el jardín de la Casa Museu Llorenç Villalonga; maridaje de vino y flores… actividades nuevas que se suman a las ya clásicas, visitas a bodega con cata de vinos, wine & rice, cata de vinos y quesos, excursión en Santa Eugenia y “torrada”, o la Marcha Nórdica, que en su cuarta edición trazará un recorrido de 9 km entre Sencelles y Binissalem.

Como acto central de Wine Days 2022, no podía faltar la “Fiesta Wine Days‐DO Binissalem”, en el Claustro de St. Francesc de Palma, acto inaugural de WD 2022, que tendrá lugar el viernes 3 de junio a partir de las 18:30 h. El evento contará con la participación de 10 bodegas de la DO Binissalem (Antonio Nadal Ros B&V, Bodegas José L. Ferrer, Celler Jaume de Puntiró, Vins Nadal, Celler Ca Sa Padrina, Can Ramis, Vinya Taujana, Celler Sebastià Pastor, Bodega Santa Catarina y Can Fumat ); 5 reconocidos chefs locales (Cati Pons, Marta Rosselló, Juan Pinel, Koldo Royo & Pinxo) que elaborarán 4 tapas de autor con 6 productos de calidad de las Islas: DO Oli de Mallorca, DO Oliva de Mallorca, IGP Ensaïmada de Mallorca, IGP Sobrassada de Mallorca, IGP Almendra de Mallorca y DOP Queso Mahón‐Menorca. El acto contará con la actuación de Lost in Translation Film Songs.

Y como ya es habitual, 1 euro por copa recaudado en este evento, se destinará a la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca.

El programa de actividades está disponible en la web www.winedaysmallorca.com donde se pueden hacer las reservas.

Todas las actividades de cata de vinos están restringidas a mayores de 18 años. El Consejo Regulador recomienda un consumo de vino moderado y responsable.