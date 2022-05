El centro comercial Porto Pi sigue celebrando un fin de semana más su Spring Market en la Plaza Pere Claver (junto a Toys’R’Us), una experiencia donde los asistentes encontrarán marcas de la isla, food trucks, actividades para toda la familia y muchas sorpresas más.

El viernes 6 de mayo, arranca la fiesta con Panela Productions, quienes amenizarán la tarde con la música que pinchará DJ Toni Andreu.

Además, cada media hora se sortearán regalos para toda la familia. Los asistentes tendrán que buscar a los azafatos en la Plaza para conseguir un número de participación. Entre los premios, se sortearán bicicletas, juguetes o una cena para dos.

El sábado día 7 a las 11h se empezará con una sesión de GBox de la mano de Altafit, el gimnasio de Porto Pi, una actividad inspirada en movimientos de artes marciales al ritmo de la música. Por la tarde los peques de la casa podrán participar en un taller de personalización de camisetas que tendrá lugar a partir de las 17:30h.

El domingo 8, de 11:30h a 13:30h, se hará un taller muy sostenible de la mano de Peque Páginas: los participantes harán coronas de flores aprovechando el cartón de huevos.

Durante este fin de semana participarán marcas como Lush, Piruliru, Flip Kicks, Lover's by SR, Llibreria Campus, La Palmesana, Now or Never, Taltavull Shoes, Ally Space, La Boutique del Gelato o Indivisible Gastrotruck, entre otras.

El horario de Spring Market

Viernes de 17h a 21h

Sábado de 11h a 21h

Domingo de 11h a 14h*

*El domingo estará abierta toda la zona de ocio y restauración. Además, el parking de Porto Pi, como todos los domingos y festivos, será totalmente gratuito.