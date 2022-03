La iniciativa #EmergenciaPorElEmpleo, de la Fundación Adecco, cumple en 2022 dos años de andadura, tras arrancar en junio de 2020 con el apoyo de Endesa como principal empresa impulsora. El proyecto nació bajo la necesidad de promover el empleo entre las personas más afectadas por la crisis económica de la pandemia, que impactó de lleno en los hogares más vulnerables. En su mayoría, unidades familiares con baja intensidad de trabajo, que tenían una vinculación muy frágil con el mercado laboral y se encontraban al filo de la pobreza, ya antes de la Covid-19.

Esta colaboración parte del Plan de Responsabilidad Pública de la compañía, presentado al inicio de la pandemia y dotado con 25 millones de euros.

“La Covid-19 amenazó desde el principio con disparar las cifras de exclusión y/o pobreza y, de hecho, el porcentaje de exclusión severa se ha incrementado desde el 8,6% hasta el 12,7%, según Foessa. Sin embargo, el compromiso y las alianzas empresariales han sido clave para amortiguar estos efectos e impulsar una recuperación firme y sostenida. En este marco, Endesa se ha alzado como un agente indiscutible en la reducción del desempleo y la exclusión en España; gracias a su implicación pudimos poner en marcha este proyecto, acompañando a cientos de personas en riesgo de exclusión en su camino hacia una vida digna a través del empleo” – ha destacado Francisco Mesonero, director general de la Fundación Adecco.

Por su parte, María Malaxechevarría, directora general de sostenibilidad de Endesa, ha querido recalcar: “Esta iniciativa refleja, una vez más, el compromiso de la compañía de ‘no dejar a nadie atrás’. Somos sensibles a las necesidades del entorno y orientamos nuestra actividad a dar respuesta a los grandes retos sociales, ambientales y éticos que afronta la sociedad. En este contexto, no podíamos sino responder a la crisis sin precedentes que originó la pandemia y, entre las actividades llevadas a cabo, tener un especial foco en los colectivos que parten de un contexto más difícil. Estamos especialmente contentos de apoyar la inclusión social a través del empleo de las personas en situación más vulnerable, propiciando su plena integración en la sociedad”.

Dos años después del arranque del programa y, superados los tiempos más duros de la crisis económica de la Covid-19, parece un momento idóneo para realizar balance de los resultados.

96 baleares atendidos y 87 empleos generados

En estos dos años, Endesa ha realizado una aportación de 760.000 euros que ha posibilitado acompañar en su acceso al empleo a 1036 personas en grave riesgo de exclusión social. Todos ellos han participado en itinerarios de empleo personalizados, que han culminado con la firma de 718 contratos de trabajo.

En el caso de Baleares, se ha acompañado a 96 beneficiarios, generándose un total de 87 empleos para ellos.

Dichos itinerarios han incidido en aspectos estratégicos como la cualificación profesional, la orientación laboral y la intermediación con empresas de sectores emergentes como el sociosanitario, logística o limpieza.

El perfil del beneficiario del programa #EmergenciaPorElEmpleo es el de una persona en grave riesgo de exclusión social, frecuentemente asociado a situaciones de monoparentalidad, violencia de género, economías domésticas bajo el umbral de la pobreza, desempleo de larga duración superados los 45 años, etc.

José Carlos logra salir del paro de larga duración gracias a orientación personalizada

Tras un accidente laboral, José Carlos Quintana necesitaba tramitar el certificado de discapacidad y reorientar su perfil profesional para encontrar un nuevo puesto de trabajo que se adecuara a su nueva situación y a su edad (51 años). “Antes era encofrador, pero mi discapacidad actual no me permitía volver a un puesto similar. Gracias a la orientación y los talleres de empleo he encontrado un puesto como oficial de primera de mantenimiento y he podido salir del desempleo de larga duración”, comenta satisfecho.

Escuela #EmergenciaPorElEmpleo: voluntarios de Endesa dan la cara ante la crisis

Consciente de la importancia de reforzar el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión durante estos años y, en el mismo marco de su colaboración con #EmergenciaPorElEmpleo, Endesa puso en marcha la Escuela del mismo nombre, mediante la que ha involucrado a sus propios empleados en la inclusión laboral de aquellos con más dificultades.

Desarrollada en distintas sesiones formativas, la escuela ha estado liderada por los propios empleados voluntarios de Endesa. Tras recibir una formación previa, los profesionales impartieron las sesiones de manera telemática, que versaron sobre contenidos esenciales para incrementar el conocimiento del mercado laboral y mejorar la empleabilidad: iniciación a redes sociales, proceso de selección (entrevistas, dinámicas de grupo), elaboración del currículum, búsqueda de empleo digital y en redes sociales, consejos financieros para ahorrar, etc.