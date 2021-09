Les circumstàncies actuals han fet que per segon any consecutiu, la Festa des Vermar no es pugui dur a terme com era habitual, amb activitats multitudinàries que comptaven amb una gran participació dels veïnats del poble, i tants i tants amics i visitants d’arreu de Mallorca.

Victor Martí, Batle de Binissalem ens va proposar fer un Brindis pel Vermar 2021, per donar les gràcies per la feina i l’esforç que viticultors i cellers fan dia a dia, per conrear unes vinyes, mantenir un paisatge i elaborar vins de qualitat emparats per la Denominació d’Origen.

El 16 d’agost comunicàvem l’inici d’una verema que, a pesar d’alguns esdeveniments meteorològics, en feien preveure una campanya amb bona qualitat i una producció moderada. Fet que ens han anat confirmant els viticultors i cellers, des del seu inici fins avui.

Aprofitarem la trobada, per donar algunes dades de la verema 2021 a la Denominació d’Origen Binissalem.