Campanya "cuida la teva salut, cuida el medi ambient" sobre el rebuig adequat de mascaretes i productes derivats de la COVID-19

Les farmàcies de les Illes Balears, amb la col·laboració de la Conselleria de Medi Ambient, la Conselleria de Salut i la Cooperativa d'Apotecaris informaran sobre la necessitat de tirar els guants i les mascaretes al fems de casa, a més d'altres consells per crear consciència mediambiental en aquest tema.

El Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, la Conselleria de Medi Ambient i Territori, la Conselleria de Salut i Consum i la Cooperativa d'Apotecaris han presentat avui una campanya per conscienciar la població sobre la necessitat de rebutjar adequadament les mascaretes i resta de material derivat de la COVID-19, a més de donar alguns consells per crear consciència mediambiental en aquest tema.

Les farmàcies de les Illes Balears exposen des d'avui cartells amb el lema "Cuida la teva salut, cuida el medi ambient" per conscienciar sobre la necessitat de tirar els guants i les mascaretes al fems de casa o al contenidor de rebuig, a més de la conveniència de reciclar els envasos de gel hidroalcohòlic, que van al contenidor groc. Finalment s'aconsella prioritzar l'ús de mascaretes reutilitzables homologades, per tal de minimitzar l'impacte mediambiental i els residus generats.

Per Antoni Real, president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears, «des que és obligatori l'ús de mascaretes ha augmentat l'aparició de mascaretes abandonades en espais públics, zones urbanes i platges, amb el conseqüent risc per a la salut dels ciutadans i també el greu impacte que suposa sobre el medi ambient. Davant aquest escenari, les farmàcies comunitàries volem conscienciar sobre la necessitat de rebutjar adequadament les mascaretes i resta de material derivat de la COVID-19, a més de seguir assessorant els ciutadans per protegir-se adequadament del coronavirus. Des de l'inici de la pandèmia els farmacèutics hem estat en primera línia de la lluita contra la COVID-19, atenent en tot moment als ciutadans de les Illes Balears i ara, en l'actual situació, volem insistir també en la necessitat de cuidar el nostre entorn».

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, ha agraït el compromís del Col·legi de Farmacèutics de les Illes Balears i ha fet una crida a la conscienciació tot recordant que les mascaretes d'un sol ús poden arribar a trigar 400 anys en desaparèixer del medi natural. «Ens ho devem com a societat però també a les generacions futures», ha assegurat. El conseller ha animat a la ciutadania a utilitzar mascaretes reutilitzables i ha recordat que «cuidar del medi ambient també és una manera de cuidar-nos».