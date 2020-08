Hospital Juaneda Miramar habilita una unidad exclusiva para pruebas COVID-19

Palma, 28 de agosto de 2020.- Juaneda Hospitales ha abierto una unidad exclusiva para la realización de las pruebas de COVID-19 en Hospital Juaneda Miramar. Se trata de un área dedicada únicamente a las pruebas y tests relacionados con este virus. Dispone de un aparcamiento propio y de acceso directo desde el exterior, lo que elimina la necesidad de tránsito por las zonas comunes del centro hospitalario, siempre con el fin de asegurar la máxima seguridad para los pacientes y el personal asistencial.

En esta unidad, el Grupo privado ha puesto a disposición de la población general todas las pruebas actuales relacionadas con la COVID-19 sin necesidad de cita previa, en horario de lunes a viernes de 8 a 20 horas y los sábados de 8 a 15 horas con entrega de resultados a las 36 horas.

Hospital Juaneda Miramar cuenta con un laboratorio de análisis clínico central, abierto los 365 días del año y las 24 horas del día que se ha convertido en la referencia del Grupo gracias a la unificación tecnológica con equipamiento de última generación y a la optimización de los flujos de trabajo. Todo esto, junto a un equipo humano altamente cualificado, ha permitido ofrecer una prestación integral de máxima calidad y garantizar tiempos de respuesta excelentes con una calidad técnica y asistencial que redundan en la seguridad del paciente.

Todas aquellas personas que para garantizar su seguridad y la de su entorno quieran realizarse una prueba relacionada con la COVID-19 como la PCR o alguno de los tests serológicos pueden hacerlo también en cualquiera de los cinco hospitales de Juaneda Hospitales -Clínica Juaneda, Hospital Juaneda Miramar, Hospital Juaneda Muro, Clínica Juaneda Menorca y Clínica Juaneda Mahón-. Además, el Grupo privado ofrece la realización de las pruebas a domicilio para grupos con solicitud previa al teléfono de citación 971 28 00 00.

PCR

La PCR, siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, es una prueba de laboratorio básica para el diagnóstico de la enfermedad del coronavirus COVID-19. Actualmente es la técnica de referencia por su sensibilidad y especificidad.

Los mejores resultados se obtienen en muestras de frotis nasofaríngeo y permite detectar la presencia del virus incluso antes de la aparición de los primeros síntomas.

Mediante la PCR se localizan y amplifican varios fragmentos de material genético del virus, es decir de su ARN. Si tras el análisis en el laboratorio se detecta ARN del virus, el resultado se informa como positivo y confirma la existencia de infección activa.

Se trata de una prueba compleja, que necesita personal cualificado para su realización y equipos especializados.

Tests serológicos

Los tests serológicos permiten mediante una muestra de sangre detectar la presencia de algunos de los anticuerpos que produce nuestro organismo tras el contacto con el virus, es decir, en la prueba serológica no buscamos el virus en sí, sino los anticuerpos que podemos haber desarrollado contra él.

Juaneda Hospitales acerca así las pruebas de detección de anticuerpos a las personas interesadas en saber si han estado o no en contacto con el virus, hayan presentado síntomas o no. Saber si se ha pasado la infección es un dato muy valioso en los estudios de seroprevalencia que nos indican qué porcentaje de la población ha pasado la enfermedad.

Así mismo, Juaneda Hospitales incide en la importancia de acudir a un centro cualificado con profesionales especializados y médicos especialistas para realizar una correcta interpretación de los resultados obtenidos. Al mismo tiempo, recuerda que es fundamental mantener en todo momento las medidas de prevención e higiene que dicten las autoridades.

El Grupo balear dispone del teléfono de citación 971 28 00 00 donde un equipo atiende y resuelve todas las dudas que puedan tener los pacientes, así como a las grandes empresas que deseen información sobre las pruebas relacionadas con la COVID.

Hospital Juaneda Miramar entre los 25 mejores hospitales privados de España

En la crisis sanitaria la sanidad privada ha jugado un papel relevante. Hospital Juaneda Miramar se encuentra entre los 25 mejores hospitales privados de España según un ranking elaborado por el diario El Español. Desde el inicio de la pandemia y muy especialmente en el punto álgido de esta, Miramar ha tenido un papel clave: se convirtió

en el primer centro hospitalario privado en recibir a pacientes COVID, ha sido pionero en implementar los tests rápidos para todo el personal, además de ser pioneros en la telecomunicación entre pacientes aislados y sus familiares y crear una plataforma online de clases de preparación al parto.