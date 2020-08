Hotels VIVA obtiene la certificación Safe Tourism y la Medalla de Oro del Ajuntament d'Alcúdia, entre otros galardones

La progresiva reapertura de hoteles por parte de la compañía viene acompañada de novedades, reconocimientos y certificaciones que consolidan a Hotels VIVA en su orientación de empresa familiar, respetuosa con el medio ambiente y en la que sus hoteles destacan por su seguridad sanitaria y excelencia a nivel local, nacional e internacional.

Los hoteles VIVA Golf Adults Only 18+, VIVA Cala Mesquida Resort&Spa, VIVA Blue&Spa y VIVA Suites&Spa Adults Only 16+ han obtenido la certificación Safe Tourism del Institute for Spanish Tourism Quality, acreditando el sistema de prevención de riesgos para la salud implantado en este hotel. La auditoría realizada por este prestigioso organismo internacional ha corroborado la adecuación de las medidas implantadas superando al 100% los 116 puntos auditados, entre los que se encuentran: requisitos generales, comité de seguridad, plan de contingencia, recursos materiales, medidas generales y de protección para el personal, medidas informativas, recepción y acogida, alojamiento, animación, eventos, zonas de uso común, restauración, prestación de servicios y requisitos de limpieza y desinfección, entre otros.

Además, y en relación a la actitud de esta cadena hotelera en la gestión de la pandemia, Hotels VIVA ha sido galardonada con la Medalla de Oro del Ajuntament d'Alcùdia, por las labores de voluntariado llevadas a cabo durante el estado de alarma, junto a otras entidades que han prestado su ayuda desinteresada a las personas más afectadas y necesitadas.

Adicionalmente, y por quinto año consecutivo, el Hotel VIVA Blue&Spa de Platja de Muro, ha sido galardonado en los premios Travellers Choice de Tripadvisor, en la categoría de Hoteles Familiares, siendo reconocido como el 1º de Baleares, el 2º de España y el 13º de Europa. Junto a este hotel, también han sido galardonados por Tripadvisor los hoteles VIVA Golf Adults Only 18+, VIVA Cala Mesquida Resort&Spa y VIVA Suites&Spa Adults Only 16+.

Por último, desde Hotels VIVA queremos informar de que la compañía avanza con paso firme hacia la eficiencia energética, como medida esencial para la preservación del entorno natural, tanto a nivel local como global. Prueba de ello es la inclusión junto a TIRME de nuestro aparthotel de Platja de Muro VIVA Blue&Spa en el proyecto de hoteles circulares y el proyecto global de la compañía para la instalación de energía fotovoltaica en sus hoteles. De hecho, las placas solares ya están en funcionamiento en nuestro hotel Suites&Spa Adults Only 16+ de Cala Mesquida, con un buen rendimiento, logrando una significativa reducción de las emisiones de CO2.