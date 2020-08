Llorenç Pou: "Presentarem una actuació clara i important adreçada a les persones que no estan sota el paraigua d'un ERTO"

P En quines línies estau treballant de cara al que queda d'estiu i a la tardor davant la crisi de la covid-19?

R Essencialment en tres vessants. El primer, que feim conjuntament amb el Govern espanyol, se centra en donar la màxima seguretat sanitària a tots els turistes per intentar impulsar l'activitat del sector tants de mesos com sigui possible. El segona està lligat amb l'anterior: Som davant d'un escenari laboral i un nivell d'activitat molt inferior al d'altres temporades; per això, donam la màxima protecció a les empreses i treballadors per intentar allargar els ERTOS fins a final d'any. A més, la setmana passada, la ministra va manifestar el compromís per estrendre les prestacions dels fixos discontinus fins que acabi el 2020.

P I la tercera línia?

R Es focalitza a totes les persones aturades que no estan sota el paraigua d'un ERTO. Hi estam fent feina i puc avançar que a partir del mes de setembre presentarem una actuació clara i important.

P En què heu fet feina fins ara?

R D'entrada, la primera prioritat va ser allargar, tant com fos possible, els ERTO. Vàrem preveure una xifra de devers 150.000 treballadors que se'n podrien beneficiar, amb la fita fonamental que és donar a aquelles persones que no havien estat cobertes encara per un ERTO, com és el cas dels fixos discontinus, la qual cosa ens ha permès aconseguir tenir un nivell de protecció molt alt. Una segona línia de feina ha estat la desescalada laboral en àmbit sanitari. Era imprescindible donar les màximes garanties en aquesta qüestió perquè les empreses poguessin reprendre l'activitat. També hem fet feina, en aquest context tan complex per marcar les Balears com una destinació turística segura.

P Molts de treballadors i d'empresaris passen pena per com ho passaran econòmicament aquest hivern...

R És una preocupació que compartim amb els sindicats i les patronals. Com indicava abans, aquesta és una de les línies clares d'actuació del Govern. Per això, la ministra es va comprometre, després de la visita, per desenvolupar mesures de protecció per a les empreses i per als treballadors per intentar reduir l'impacte d'un hivern que no deixarà de ser difícil. Ara bé, volem donar un missatge de confiança perquè hi haurà –i així es va comprometre el Govern d'Espanya– mesures de protecció.

P Hi ha qui diu que hi haurà empreses que hauran de baixar la persiana, què hi fareu des de l'Administració per ajudar l'empresari i el treballador?

R És un context molt complex. Òbviament i inevitablement, hi haurà empreses que hauran de tancar, però allò que es fa és ajudar amb el desplegament dels ERTO, però també s'ajuda el teixit productiu, per exemple, els autònoms. Es va desenvolupar una convocatòria d'ajudes a fons perdut tant per a autònoms regulars com per als autònoms de temporada. Estam parlant que si abans hi havia una línia d'ajuts per a aquest sector d'un milió d'euros, ara és de 15 milions d'euros. Estam augmentant els recursos tant com podem i tenim el compromís d'estudiar, sempre que n'existeixin més, altres línies per ajudar treballadors i empreses en aquests moments tan difícils.

P En aquests moments, quanta gent està afectada per un ERTO de força major? En quin sentit es diu que estan protegits?

R En el moment àlgid dels ERTO, que era el mes de maig, hi va arribar a haver 152.000 persones que hi estaven afectades. Estam en un procés de desescalada. Acabam de conèixer que des del mes de maig fins ara 66.000 treballadors s'han incorporat al seu lloc de feina, per tant, cobren un salari amb normalitat. La resta estan protegits perquè tenen una prestació de devers uns 1.000 euros. A més, aquelles persones que tenien drets reconeguts, no els consumeixen.

P Quines són les dades d'ocupació i com es preveuen els mesos següents?

R Les dades d'ocupació són molt dures. Estam parlant de devers 507.000 treballadors a les Balesars, dels quals 86.000 estan en situació d'ERTO, amb una caiguda d'aficiliació a la seguretat social sobretot concentrada en els treballadors temporals. Hem de veure ens els mesos propers com evolucionen les incerteses lligades al mercat britànic perquè les dades que tenim fins ara sí que indiquen una certa represa d'activitat en un context d'incertesa. Sens dubte seran xifres molt allunyades de les dades de la temporada de l'any passat.

P Tot i la complexitat de la crisi sanitària, en quin sentit fa feina el Govern per augmentar l'ocupació?

R Hi feim feina des de diferents àmbits. D'una banda, treballam per resituar les Illes Balears com una destinació sanitària segura. També feim feina per garantir la connectivitat aèria amb els mercats emissors perquè quan els elements d'incertesa no hi siguin la puguem reprendre tot d'una. A més, intentam activar la demanda interna, d'una banda a través de totes les prestacions que he esmentat, que ajuden a garantir uns ingressos i, de l'altra, ajudant els empresaris d'aquí perquè la situació es reactivi tan aviat com sigui possible.