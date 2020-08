La verema del 2020, serà d'aquestes que recordarem tota la vida! Complicada per la

situació creada per la Covid-19, amb els cellers plens de vi per la baixada de vendes,

molta incertesa a mig termini, amb ajudes a la verema en verd i a l'emmagatzematge i

una meteorologia que, en algunes vinyes i redols, no ha estat del tot benèvola amb la

sanitat del raïm. Ara iniciem el mes d'agost, calorós i humit, i la compta enrere per a

l'inici de la campanya de verema 2020.

Però com ja és conegut, les noves situacions provoquen canvis, per això el CRDO

Binissalem, per aquesta campanya, ha posat en marxa un programa per gestionar la

verema. Amb aquest sistema digital, tant cellers com viticultors de la DO Binissalem,

disposaran d'un usuari personal per introduir les entrades de raïm als cellers de la DO

Binissalem i també, les entregues que facin els viticultors a altres cellers o a

particulars.

El sistema permet controlar el rendiment màxim per hectàrea de forma automàtica i

generar les declaracions de verema del viticultor, i d'entrada de raïm del celler,

evitant duplicar registres i facilitar les comprovacions al Consell Regulador.

Vàries són les raons que han motivat l'execució d'aquest projecte:

-Evitar desplaçaments innecessaris de tots els viticultors a l'oficina del CR

-Reduir registres, evitant duplicitats

-Optimitzar el control de la producció

-Millorar la gestió de les estadístiques del registre de viticultors, de vinyes i de la

producció.

Aquesta és una iniciativa pròpia del CRDO Binissalem, però una primera passa cap a

un registre únic, reclamat per les dues DDOO i per la IGP VTM a la Conselleria

d'Agricultura, per controlar el registre de vinyes i la producció de manera global.