BEATNIK, la apertura más deseada

Palma de Mallorca, 30 de julio 2020.- Las noches palmesanas vuelven a brillar bajo las luces de neón con la reapertura de BEATNIK Restaurant & Bar el próximo viernes, 31 de julio.



Buena música, cócteles y bebidas originales y su increíble propuesta gastronómica hacen de este restaurante, situado en el corazón de la ciudad, el lugar ideal para pasar una velada inolvidable.



BEATNIK Restaurant & Bar nos ofrece gracias a su carta un viaje alrededor del mundo en el que se combinan comidas exóticas, especias, texturas y sabores, representados de una forma diferente que permite la potenciación de su sabor, descubriendo así nuevas sensaciones para el paladar.



Con cambios en su carta, tanto de bebidas y comidas, y una vez incorporadas todas las medidas de seguridad, los responsables de BEATNIK están contentos de volver disfrutar con sus clientes y pasar noches en las que mostrar su locura mientras siguen su luz interior como reza en el neón que nos recibe en la puerta del restaurante ("Follow your inner moonlight; don't hide the madness").

BEATNIK es un lugar mágico, con numerosos espacios y rincones (patios, bar, restaurante, rooftop) inspirado en el movimiento Beatnik, es decir, en el estilo de vida bohemia así como en la sensibilidad artística de los años cincuenta en Nueva York y Europa. Desde el momento en el que cruzamos sus cortinas en la entrada nos adentramos en otra dimensión en la que su propuesta gastronómica y su carta de cócteles son las protagonistas en un ambiente bohemio en el que la música y el servicio de su personal, atento y divertido, consiguen crear un ambiente al que te gustará acudir cada fin de semana.



Este verano, el restaurante abrirá de jueves a domingo en horario de cenas, de las 19:00 a las 01:00 horas. Las reservas ya están disponibles a través de su página web.