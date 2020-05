Vi de la Terra Mallorca: qualitat única a casa

­És una situació excepcional la que estam vivint actualment. Tot i que la preocupació hi és present, els cellers de Vi de la Terra de Mallorca ho tenen clar: davant noves situacions calen noves actuacions. I això precisament és el que han fet durant aquests temps de confinament: ampliar les seves xarxes comercials i dissenyar noves estratègies per donar sortida al vi de Mallorca, que amb tant d'esforç i delicadesa elaboren.

Una d'aquestes noves estratègies consisteix a fomentar el coneixement de les característiques dels vins mallorquins, a través de les xarxes socials, des d'on es realitzen diverses activitats com per exemple tasts guiats o formacions, donant a conèixer la gran diversitat existent de vins d'aquesta terra, amb el nexe comú de la seva qualitat i singularitat, que hi aporta el fet d'estar elaborat amb un raïm cultivat a l'illa mediterrània i que li confereix unes característiques particulars.

Una altra estratègia per fomentar-ne el consum és el servei a domicili, amb la finalitat que el consumidor no s'hagi de desplaçar i rebi còmodament el vi a ca seva. Mai l'oportunitat de tastar diferents vins de tot Mallorca havia estat tant fàcil. A l'enllaç següent, podeu consultar tots els cellers que ofereixen aquest servei: http://vtmallorca.com

Cal remarcar, que la millor manera d'afrontar aquesta situació és de forma unida. Així, els consells reguladors de Binissalem, Pla i Llevant i Vi de la Terra Mallorca han decidit llançar la campanya 'Els nostres vins són els teus vins. Tasta Mallorca': "Apostar pel producte local és la millor opció per apostar per la nostra història, per la nostra terra i per la nostra qualitat única".