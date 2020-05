Oli Solivellas: qualitat, aroma i sabor únic

­En una ubicació privilegiada, molt a prop del mar Mediterrani i de la Serra de Tramuntana, la família Solivellas cultiva i produeix oli a la finca es Guinyent, entre Alcúdia i Pollença. La pluja i el vent de la Serra i la llum de l'assolellat clima mallorquí creen un equilibri en la intensitat i el sabor de l'oli.

Un cupatge de grans varietats

Arbequina, Piqual, Frantoio i Koroneiki són les millors varietats que la família Solivelles fa servir per obtenir oli de màxima qualitat i amb propietats distintives que permeten mescles complexes i equilibrades. Les oliveres es cultiven en terres planes que són fàcils de treballar, formades per terra calcària vermella al nivell del mar. El sistema de cultiu s'adapta a la normativa de producció integral, respectant així la flora i la fauna de l'entorn.



Oli de màxima intensitat

Recollir les olives ben d'hora, quan són d'allò més saludables, garanteix un oli de màxima intensitat.

El baix rendiment d'olives verdes significa una major qualitat, aroma i gust més afruitat.

Respecte per l'olivera

Les olives es recullen treballant amb cura per totes les branques. Aquesta és una feina laboriosa, però la compensació consisteix en causar el menor dany a la fruita i als nous brots.

Per evitar-ne l'oxidació, la producció de l'oli s'inicia només unes hores després de la collita de les olives. El suc de l'oliva s'extreu mitjançant un sistema mecànic, premsat en fred i centrifugat, sense l'ús d'agents químics. L'oli no es filtra per tal de mantenir totes les propietats organolèptiques intactes.

Venda a domicili

Aquests dies podeu gaudir d'un preu especial en tots els productes Solivellas, amb repartiment a domicili a Alcúdia, Pollença, sa Pobla i Palma (altres municipis, consultau-ho). Podeu fer les comandes a info@olisolivellas.com