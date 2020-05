Galletes Rossellons: el gust autèntic i tradicional de Mallorca

­La família Rosselló elabora galletes d'oli des de fa més de 40 anys. A Porreres, produeixen un dels aliments més típics de la dieta dels mallorquins, un producte tradicional que no sol faltar a cap rebost de l'illa, ja sigui com a galletó, com a galleta d'oli o en format integral. També elaboren galletes especials com les de xeixa, un blat antic que va estar a punt de desaparèixer i que té un contingut en gluten baix; i les galletes Galefit, riques en IP-Fitat, un antioxidant natural que té propietats importants per inhibir la cristal·lització de sals càlciques i que reduexien entre un 30 i un 40% les possibilitats de patir pedres en el ronyó.

Pasta Bendinat

A més, gràcies a ells, continua vigent la pasta Bendinat, l'única fàbrica d'aquestes característiques de l'illa. La família Rosselló segueix amb aquesta tradició culinària des de fa devers 15 anys quan es va fer càrrec del llegat que família Mestre. Elaboren pasta típica de Mallorca com la burballa (llisa i rissada), a més de diferents tipus de fideu i fideuí.

Burballes cuinades.



Gelat i pastisseria

Ara que ve l'estiu, també convé recordar els productes que té per a rebosteria i gelat:

Ametla per fer amargos i gató

Ametla per a gelat

Avellana per fer gelat

Galletes Rossellons

971 647 080

www.galletesrossellons.com