Especialistes en fruits secs

­Els fruits secs juguen un paper important en una alimentació sana. Un dels principals especialistes és Frutas Gimeno, que acumula un coneixement professional que actualment arriba a la quarta generació.

Lleonard Borràs el regenta amb la seva germana Maria Teresa. Al Mercat de l'Olivar de Palma i www.lacestaencasa.com, hi ofereixen ampli ventall de fruits secs, dessecats i deshidrats, des de nous, ametla de Mallorca, prunes, nabius, coquitos de Brasil i molt més. "En la mesura justa ajuden a una alimentació saludable –explica Borràs– i m'atrevesc a dir que, amb constància, poden ajudar a prevenir moltes malalties i a augmentar l'estat immunològic de la persona".

A més, hi trobareu llepolies i una gran varietat de caramels, també aptes per a celíacs (sense gluten) i diabètics (sense sucre), com també mel natural.

L'empresa va néixer amb el seu besavi, que venia fruita i verdura a Torralba de Ribota, a Calatayud. Devers l'any 1920, la família es va traslladar a Catalunya i ubicaren el negoci al Mercat de Sant Josep de Barcelona, popularment conegut com la Boqueria. L'any 1961, els seus avis i els seus 10 fills es mudaren a Palma i obriren paradeta al Mercat de l'Olivar, una professió de la qual, l'any 1990, sa mare es va fer càrrec: "tant la meva germana com jo, ens sentim molt orgullosos d'haver heretat l'amor i la professionalitat d'aquest ofici, de cercar el producte que el client no troba enlloc, amb l'afany que sempre quedi satisfet, amb un tracte basat en l'honestitat i el respecte, sempre amb producte de primera qualitat".

Comandes al: 659 95 27 71