Compra a domicili, d'una manera fàcil, còmoda i ràpida

­En tan sols un mes i mig, lacestaencasa.es s'ha convertit en un espai de referència per comprar on line al petit comerç, amb més de 2.100 ofertes i 62 comerços inscrits.

Hi pots comprar tot allò que necessites, en alimentació i artesania, d'una manera fàcil i ràpida, gràcies a un ampli ventall de productes: des de verdura i fruita fresca fins a vins exquisits, com també fruits secs, carn i peix deliciosos.

Més d'un 80% dels productes procedeixen del sector primari de les Illes Balears i aviat estaran identificats amb el segell Qualitat Balear.

Comprar-hi és molt senzill, només suposa 3 passes: cercar, comprar i registrar-s'hi. El sistema de Lacestaencasa.es disposa d'una gestió de rutes de manera que el comprador només ha d'introduir el codi postal per coneìxer, en tot moment, la data i les condicions d'entrega de cada proveïdor.

La plataforma està en continu desenvolupalment i aviat estarà disponible en sis idiomes (català, espanyol, anglès, alemany, francès i holandès). També comptarà amb un control de qualitat estricte per garantir, en tot moment, el bon producte i el millor servei.

Els comerços que s'hi vulguin apuntar només n'han de sol·licitar l'alta a proveedores@lacestaencasa.es. Si compleixen amb els requisits, en pocs minuts tendran les claus per començar a publicar els seus productes, a més d'una eina per gestionar els repartiments des del seu smartphone.

Amb Lacestaencasa.es, es protegeix el petit comerç sense que suposi un cost extraordinari ja que la nombrosa oferta del portal garantitza el millor preu.

Compra còmodament en només 3 passes

Has d'introduir el codi postal de la teva població. Així veuràs tots els productes que pots rebre a casa, la data de lliurament i condicions de repartiment. Afegeix els productes que necessitis a la cistella de compra. Hi trobaràs des d'aliments de primera necessitat fins a productes d'artesania. Registra't al web. Introdueix les teves dades per rebre a casa la compra, sense perdre el temps ni esperes innecessàries. Un mètode ràpid i segur.

www.lacestaencasa.es