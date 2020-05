Can Joan de s'Aigo tornarà a obrir les portes

­La gelateria i xocolateria més emblemàtica de Palma està treballant per tornar a obrir les portes tan aviat com sigui possible.

Quan ho faci, hi tornarà a oferir els gelats, ensaïmades, quartos, cocarrois, panades i xocolata tan exquisits com sempre. A més, ho farà amb totes les mesures higièniques i de seguretat necessàries:



Hi haurà gel desinfectant a l'entrada de l'establiment i, també, una estora desinfectant per al calçat.

Tots el cambrers duran mascareta.

Hi haurà una desinfecció contínua entre client i client, de manera que es limitarà l'aforament i s'assegurarà la total desinfecció de taules i cadires abans que entri un nou client.

Cada dia, el local es desinfectarà amb sistemes de pulverització.

No hi haurà carta en paper, però sí que es podrà consultar amb el mòbil, a través d'un codi QR.

Servei per endur

Cal destacar que també oferiran la possibilitat de comprar els seus productes per emportar. També es podran fer les comandes per telèfon. Estau atents al seu Facebook.

facebook.com/canjoandesaigo