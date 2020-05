Aliment fresc i ecològic per assaborir a casa

­Bàrbara Mesquida i Mireia Oliver són dues dones amb iniciativa que han sabut fer la volta a la crisi del coronavirus. Han convertit les complicacions en oportunitats gràcies al tarannà alegre i treballador que les caracteritza i que es fa present amb als vins ecològics que elaboren a cada un dels seus cellers Mesquida-Mora (Porreres) i Can Majoral (Algaida).

Des del moment en què va començar el confinament, es posaren a treballar plegades per fer arribar el vi a domicili amb un missatge positiu. "Som amigues des que tenim 3 anys i també tenim una ideologia i visió molt semblant, amb vins respectuosos amb el medi ambient i amb aquesta terra", expliquen. Per això, ofereixen un pack conjunt de 6 botelles per arribar al resident, amb una proposta assumible per a tots els paladars.

Com que saben que el futur passa per crear sinergies conjuntes i per treballar amb la xarxa de productors locals, han creat un lot complet, amb pagesos que comparteixen un visió similar, per 50 €, que inclou:

3 kg d'albercocs primerencs de Can Parrí

1 kg de farina ecològica Rafal Genàs

6 ous ecològics d'Es Convent de Mater Misericordiae

1 botella de vi negre ecològic Trispol de Mesquida Mora

1 botella de vi blanc ecològic Capgiró de Can Majoral



Comandes al 687 97 14 57 / 687 67 27 98