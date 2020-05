Yuccs, les sabates més còmodes i responsables creades a Mallorca amb llista de espera

­L'èxit de Yuccs és usar llana d'ovella Merina, la més suau i fina, amb la qual ha aconseguit dissenyar un teixit únic:

lleuger, flexible i transpirable.

"Les més còmodes del món"

Qui les ha comprades, tant homes com dones, afirmen que són les sabates més còmodes del món. El motiu és el teixit únic de llana merina que han desenvolupat que ha agradat tant que fins i tot s'han esgotat molts de models, arribant a tenir més de 3.000 clients en llista d'espera. Per això, donen la possibilitat de reservar la producció propera de sabates. El creador d'aquesta firma és Pablo Mas, un mallorquí que va decidir posar tot el seu esforç i enginy per fer unes sabates úniques, que combinassin la comoditat, la sostenibilitat i la responsabilitat.



Slow Fashion

Pablo Mas tenia clar que la seva empresa havia d'estar compromesa per crear una cadena de valor 100% local. Com ho fa? Molt senzill: només col·labora amb empreses locals i espanyoles.

Per obtenir el teixit, va treballar durant un any i mig amb l'institut tecnològic tèxtil AITEX fins a aconseguir el resultat desitjat: la sabata més còmode el món. El procés de producció dura 4 mesos, un temps que s'allarga dos mesos més perquè les sabates s'acaben de fabricar a una fàbrica d'Elx, on s'encarreguen de la confecció i del muntatge.

L'èxit de Yuccs és usar llana d'ovella Merina.

A més, les sabates Yuccs són sostenibles perquè usen un 50% menys d'energia que si es produïssin amb productes sintètics.

Per a més informació, visitau: www.yuccs.com