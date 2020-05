TB Grup Barceló: Transport puntual i de confiança

­No seria possible comprar els productes que trobam a supermercats i botigues si no existissin empreses de transport eficients i puntuals com TB Grup Barceló.

Des del 1987, aquesta empresa mallorquina s'ha guanyat la confiança dels seus clients dia a dia. Tot un exemple de bona feina que Bartomeu Barceló va iniciar fa més de tres dècades amb una furgoneta de segona mà i que, gràcies a l'esforç i constància per satisfer tots i cadascun dels clients, actualment disposa d'una flota de 150 camions, amb les darreres novetats en refrigeració ja que estan especialitzats en alimentació i producte perible amb temperatura controlada. Uns camions que també miren pel medi ambient perquè així com progressa la tecnologia evolucionen a motors Euro6 i a gas (GNC).

TB Grup Barceló és un referent important a Mallorca, amb una plantilla formada per professionals altament qualificats en el sector. A més, tenen de taller propi i personal de manteniment, de manera que tenen una resposta ràpida davant qualsevol contratemps.

Ofereixen servei diari a Mallorca, Menorca i Eivissa, amb sortides a València i Barcelona. Any rere any, promocionen, cada vegada més, el producte mallorquí de les empreses de l'illa i en fan la distribució durant cada campanya.

Alguns dels clients que confien en TB Grup Barceló són Eroski, Aldi, Xampinyons de Mallorca, Mercadona, Quely, Gelats Jop, Agroilla, Fruites Saó, Oli Roqueta, entre altres.

Bartomeu Barceló vol donar les gràcies als seus clients per la confiança que tenen amb TB Grup Barceló i recorda que, tot i les adversitats, "continuarem oferint puntualitat i servei, que és –i sempre serà– el lema de l'empresa".

TB Grup Barceló

Camí Vell de Llucmajor, 29.

Polígon sa Tàpia. Palma.

971 12 76 19

transportesbarcelo@gmail.com