Roqueta i Trull: Olis excepcionals fets a Mallorca

­L'oli que s'elabora a l'agroturisme Roqueta (Maria de la Salut) és l'orgull de la família Gelabert-Negre. Es tracta dels olis Roqueta i Trull, i per fer-los cullen l'oliva amb el màxim respecte i fan una acurada selecció per obtenir el millor oli d'oliva verge extra. El resultat són dos olis exquisits, d'una qualitat destacada amparada per la Denominació d'Origen Oli de Mallorca.

Oli Roqueta

Destaca per ser afruitat i suau ja que està elaborat amb la varietat Arbequina i un petit percentatge de Piqual, que hi aportat estabilitat i durabilitat. Hi presenta notes d'ametla, fruita seca i plàtan. En boca, té un amarg lleuger i un picant mitjà. El podeu trobar a Eroski, El Corte Inglés, Carrefour, Hiper Manacor, Makro, Fet a Sóller i tendes gurmet.

Oli Trull

És un cupatge de varietats de la DO Oli de Mallorca. El nom remet al nom del molí que esclafa l'oliva per fer-ne oli. És un oli suau que es comercialitza en exclusiva a Eroski.

Tots dos són ideals per menjar amb un pa amb oli, un trempó o ensalada, com també amb verdures, carn i peix a la planxa, uns plats que permet apreciar el sabor i la qualitat d'aquests dos olis excepcionals.