Macià Batle: molt més que vins de qualitat fets a Mallorca

Parlar de Macià Batle és contar, també, d'una part de la història del vi a Mallorca i, especialment dels centenars de persones que segles enrere han sabut treure els fruits de la terra i convertir-los en una de les begudes més apreciades per la Humanitat.

La tradició de Macià Batle es remunta l'any 1856, quan va començar a elaborar vi de les vinyes que tenia a Biniali. L'any 1997, els seus descendents continuen la tradició amb una aposta clara per la tecnologia i el vi de qualitat, una aventura a la qual s'hi afegeix l'empresari Sebastià Rubí l'any 2003.



Esforç i reconeixements

Aquest nou camí que va emprendre ha suposat que el celler Macià Batle sigui un dels referents del vi de qualitat de Mallorca, gràcies a la combinació sàvia que han fet de les varietats autòctones i internacionals.

Una tasca i un esforç que han estat reconeguts amb nombrosos premis i reconeixements. Per exemple, la medalla d'Or –concretament el Gran Baco d'Or– al Blanc de Blancs Macià Batle 2018, com a vi amb major puntuaciódel XXXIII Concurs Nacional de Vins Joves de la Unió Espanyola de Tastadors.

També el celler Macià Batle també és un exemple empresarial com va reconèixer l'Associació Europea d'Economia i Competitivitat juntament amb el periòdic El mundo financiero, que el passat mes de gener varen premiar el seu model de gestió, competitivitat i eficiència.

Ara bé, tot i els guardons que any rere any sumen els vins de Macià Batle, allò que realment importa als seus responsables és la fidelitat dels qui els beuen perquè, a banda d'apostar per un producte de qualitat, aquests consumidors donen suport a la pagesia de l'illa i, alhora al producte local, una acció necessària ara amb la covid-19 com també ho és en temps de bonança.

