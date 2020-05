Vins Nadal: El vi de les cinc D

Fa 88 anys que la família Nadal elabora vi a Binissalem. Esperança Nadal és la quarta generació d'uns vinaters que estimen la terra i l'entorn; una manera de ser, de viure i de treballar que es resumeix en cinc punts o defenses (D), que són el dia a dia del celler.

Defensa de les varietats autòctones

Han fet de les varietats Premsal, Mantonegro i Giró Ros l'emblema dels seus vins. Uns tipus de raïm autòcton que Vins Nadal ha contribuït a recuperar i als quals ha donat prestigi elaborant un vi de qualitat.

Defensa de la cultura mallorquina

Han aposat per pintors de Mallorca per dissenyar les etiquetes dels vins. També fan actes culturals al celler amb artistes de l'illa, un fet que s'uneix a la decoració de l'espai, típicament mallorquina, de manera que la persona que visita Vins Nadal veu clarament com defensen i estimen aquesta terra.

Defensa del residu zero

Vins Nadal és l'únic celler de Mallorca que certifica els vins com a residu 0 (zero). "Duim un control estricte sobre els productes que utilitzam a la vinya i controlam que aquests no deixin residus ni a la terra ni a la planta", explica Esperança Nadal. A més, des del laboratori es desplacen al celler per treure mostres del vi elaborat i els depòsits queden precintats fins a obtenir-ne l'analítica. Si el resultat és positiu, l'anàlisi queda certificat amb un codi de traçabilitat imprès a l'etiqueta, de manera que el consumidor de vi pot descarregar l'analítica completa d'una manera senzilla, fiable i transparent.

Defensa del medi ambient

Tot i que Vins Nadal és un celler petit, contribueix a aconseguir viure en un món més sa, perquè la suma de molts granets d'arena, de moltes empreses i gent fent feina en aquest sentit, és la manera més efectiva de cuidar el Planeta.

Defensa de la sostenibilitat

Fan un cultiu sostenible:

No utilitzen herbicides, mantenen el terreny a base de llaurades i mà d'obra.

Els productes que usen per tractar la vinya no deixen residus ni a la planta ni a la terra.

Fan la verema a mà.

No cremem les restes de poda, sinó que les triturem i passen a ser matèria orgànica.

Utilitzen ampolles de baix pes per embotellar els vins, les etiquetes són de paper mineral (bicarbonat càlcic) i empren només suro natural.

Les restes de verema, com la rapa i la pellofa, també retornen a la vinya, després d'un any en repòs, com a matèria compostable.

Carrer de Ramon Llull, 2. Binissalem

971 51 10 58

www.vinsnadal.es