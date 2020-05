Endesa reprèn l'atenció presencial als seus clients a través de l'oficina comercial i els punts de servei

Endesa ha reobert, avui, el seu canal presencial d'atenció al client a les Illes Balears, tant l'Oficina Comercial com tota la xarxa de Punts de Servei, ja que la Comunitat Autònoma ha passat a la fase 1 del pla de desescalada establert pel govern espanyol.

Endesa ha implementat, amb la col·laboració dels gerents de la seva xarxa comercial, totes les mesures preventives contra la Covid-19, des de cartells informatius, fins a mampares de protecció en els llocs d'atenció personal, màscares, gels hidroalcohòlics, així com el control d'accés i circulació dins dels establiments i l'accés preferent per a persones majors de 65 anys.

Així mateix, com a mesura complementària ha incorporat un sistema de cita prèvia, per a evitar aglomeracions, esperes innecessàries i, a la vegada, millorar l'atenció a les necessitats d'assessorament de cada client.

Per a accedir a la cita prèvia, els clients que ho desitgin han d'accedir a les Web de la seva comercialitzadora d'Endesa, bé per Internet o descarregant-se l'App d'Endesa Clients -www.endesa.com (clients de Mercat Lliure) o www.energiaxxi.com (clients de mercat regulat)-; seleccionar la ubicació, tipus de servei, data i hora de preferència. D'aquesta manera, el dia de la cita, a l'hora sol·licitada, el client serà atès segons el codi de reserva obtingut en la Web.

Els Punts de Servei i les Oficines Comercials són el canal d'atenció al client més ben valorat pels nostres clients, per aquest motiu, Endesa ha tornat tan aviat com ha estat possible a oferir l'atenció presencial, assegurant els alts nivells de qualitat oferts per aquest canal i l'àmplia gamma de productes i serveis energètics existents en la cartera d'Endesa.

L'atenció al públic s'ha obert en l'horari habitual i amb totes les mesures de seguretat i higiene per a protegir els nostres clients i treballadors.

Durant el període de confinament, Endesa ha atès els seus clients a través dels canals digitals i telefònics. Amb la reobertura del canal presencial, la Companyia torna a posar a la disposició dels clients la gamma de canals d'atenció més àmplia del sector elèctric.

Cal recordar que Endesa manté també els seus canals telefònics gratuïts a través del 800 760 909 per a atenció comercial i del 900 906 848 per a assessorament a la contractació, així com també, a través del correu electrònic: atencionalclientes@endesaonline.com