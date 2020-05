"A partir de ahora la limpieza y la desinfección van a ser esenciales para evitar nuevos contagios"

La Agrupació Balear d'Empreses de Netetja, ABENET, advierte de la importancia que tendrá, a partir de ahora, la limpieza y desinfección profesional para la lucha contra el virus COVID-19.

En este sentido Ángel Llull, presidente de la asociación de la que forman parte las empresas más representativas de las islas, asegura que "la limpieza y desinfección van a ser esenciales para evitar contagios y convivir en perfectas condiciones de salubridad".

Desde ABENET afirman que el concepto limpieza "ha cambiado para siempre" por varios motivos. Por un lado, porque los profesionales del sector han sido considerados, por parte del Gobierno de España, como un servicio esencial lo cual, afirma Llull, "hace que nuestra labor adquiera una mayor importancia en la sociedad y se nos valore de una forma más positiva".

Y, por otro lado, porque actualmente la limpieza por parte de empresas especializadas es la única que garantiza que "los espacios queden debidamente desinfectados con los productos adecuados". Es muy importante recordar, añade el presidente de ABENET, "que la principal medida de prevención utilizada contra el virus ha sido la limpieza con productos desinfectantes y alto contenido en cloro" por lo tanto, "ahora y en un futuro será imprescindible una desinfección profesional en empresas, comunidades de vecinos y domicilios entre muchos otros".

Limpiar correctamente, concluye, "no puede dejarse en manos de trabajadores que no son profesionales" ya que no sólo se pone en riesgo a dichos trabajadores, que no van equipados con los EPI's (Equipos de Protección Individual) y que no han sido formados en los protocolos oficiales a seguir, sino "porque ponemos en riesgo la salud de todas las personas que puedan pasar y tocar dichos espacios".

Por todo ello, resalta Ángel Llull, "la manera de asegurar una limpieza eficaz es contratando a empresas profesionales que están especializadas y que aseguren la formación de sus empleados así como que les aporten los productos de desinfección y las herramientas necesarias para trabajar correctamente, como es el caso de las empresas avaladas por ABENET".

En cuanto a las fases de desescalada que ya se han iniciado, desde ABENET instan a las empresas y comunidades de vecinos "a no relajarse y a mantener sus establecimientos más desinfectados que nunca porque nos jugamos mucho". Por eso, afirma Ángel Llull, "ahora más que nunca deben seguirse todas las precauciones y los métodos de prevención recomendados y no debemos relajarnos ni confiarnos". Es imprescindible, finaliza, "realizar desinfecciones y limpiezas en las instalaciones previamente antes del regreso a las mismas y reforzar el posterior mantenimiento ".

Estas medidas de seguridad son vitales tanto para clientes como para los trabajadores que posteriormente estarán en contacto con otras personas de su entorno familiar.

Sin respuesta de la Conselleria de Sanidad del Govern

La Agrupació Balear d'Empreses de Netetja, ABENET, afirma que, aunque no ha tenido problemas para el abastecimiento de productos de limpieza adecuados, a excepción de geles hidroalcohólicos y algunos desinfectantes muy específicos, sí que, durante esta crisis sanitaria, han tenido dificultades para conseguir material de protección, principalmente mascarillas.

Por ello, el pasado 23 de marzo ABENET hizo un escrito oficial a la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears exponiendo que "nos facilitara esas mascarillas y guantes, pero no obtuvimos respuesta alguna", asegura el presidente de la asociación.

Ante la falta de respuesta por parte de la administración pública, desde la entidad se llevaron a cabo diferentes acciones conjuntas entre los asociados para la compra de estos equipos de protección "que han sido fructíferas y nos han permitido garantizar la salud de nuestros trabajadores y clientes que es, en todo momento, nuestra máxima preocupación".

Respecto a los trabajadores de las empresas asociadas a ABENET, el presidente de la asociación afirma que "hemos vivido una situación extraordinaria, con miedo, preocupación e incertidumbre, como la mayoría de gente" pero, añade, "sobre todo con mucha comprensión y flexibilidad por parte de nuestro personal a la hora de adaptarse a esta situación que ha sido muy difícil para todos a nivel personal y empresarial".

Nuestros trabajadores, explica Llull, "están en primera línea y ha sido el grupo más numeroso de gente que ha estado en todos los lugares de riesgo alto de contagio" como hospitales, residencias, supermercados entre muchos otros y se merecen, concluye, "un gran reconocimiento".

Un trabajo, finaliza el presidente de ABENET, "que han desempeñado con orgullo porque por fin han visto como su trabajo ha sido reconocido y se han sentido parte importante en la lucha contra el virus".