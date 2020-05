'lacestaencasa.es' un "amazon a la mallorquina" al servei de tot el comerç local

Ara més que mai es tracta de fomentar el comerç local, el d'aquí, el de proximitat, que entre d'altres coses ens ofereix un producte de molta alta qualitat i un servici inmillorable.

Desde sa nostre part, em volgut contribuir amb aquesta causa, desarrollant una tenda online on hi tenen cabuda tots els petits comerços que de qualque manera están relacionats amb el sector primari.

Per comprar a la plataforma es indispensable posar el teu codi postal per tal de mostrarte els productes que es poden dur a ca teva, a partir d'aquí es far molt fácil, tots els productes que vas cercant et mostren la data d'entrega garantitzada.

El comerç reb la comanda en temps real i disposa d'unes eines que li permeten gestionarla, tal com missatges de resposta al whatsapp automatitzats. També disposa de l'informe de ruta damunt el dispositiu mòvil. per anar a fer el repart.

A dia d'avui aquest portal disposa ja d'una opferta de més de 2000 productes de gaire bé uns 60 comerciants, des de verdures, fruites, carn, peix, panadería, pastelería, artesanía, flors etc. Amb el ritme de creixement actual, en un mes hi haurá una oferta superior als 4000 productes de més de 100 comerciants lo que el convertirá amb una bona opció per poder adquirir la nostra compra i que la mos duguin a casa.

La plataforma també es sensibilitza amb el medi ambient i com a tal ha posat en marcha un programa de repart compartit, "yo por ti tu por mi" que consisteix en informar als comerciants de les coincidencies de rutes de repart per tal de poder intercamviarles. Per una altre part en breu disposará d'un sistema de repart compartit entre comerciants d'un mateix mercat oferint la possibilitat de que tots els comerços faguin us del mateix canal de distribució.

La plataforma es troba amb contant desemvolupament, en breu oferirá els seus continguts amb 6 idiomes. Un altre projecte que es vol dur a terme posibilitará desde la cercador poder veure les vitrines del comerç en temps real a través de cámares IP. lo que ens permetrá realitzar compres virtuals als mercats on tenen els preus de día molt camviants.

En definitiva, volem fer una crida a tots el Mallorquins perque fassin les seves compres al petit comerç, nosaltres cuidarem de posar al vostre servei les eines necessáries per fervos cada dia més fácil la vostra compra.

lacestaencasa.es

#CompraAlPetitComerç #CompraLaCestaEnCasa