Endesa dona 35.000 màscares FFP2 als Consells Insulars, Ajuntament de Palma i diferents entitats i organismes

Endesa ha donat 12.000 màscares al Consell de Mallorca, de les quals el Consell ha destinat 8.500 màscares a l'IMAS i 3.500 a Cooperació Local. El Consell Insular de Menorca també disposa de 3.500 màscares, 3.500 el Consell Insular d'Eivissa i 500 el Consell Insular de Formentera.

A més, s'han lliurat 6.000 màscares a Càritas, 4.000 a l'Ajuntament de Palma, 2.500 a la Policia Nacional, 1.200 al Projecte Home, 1.000 més a l'Hospital Sant Joan de Déu, 400 a la Fundació Natzaret, 300 als Caputxins de Palma i 100 màscares a Sonrisa Médica.

Aquestes 35.000 màscares FFP2, formen part de la partida de 376.000 de màscares FFP2 que Endesa ha donat a les diferents Comunitats Autònomes i entitats, amb un cost d'uns 600.000 euros.

Fundació Natzaret.

A tot això, s'han d'afegir les 90.000 màscares quirúrgiques que Endesa donà el passat 29 d'abril a l'IB-Salud, el Servei de Salut de les Illes Balears adscrit a la Conselleria de Salut i Consum del Govern de les Illes Balears, que formen part del total de 2 milions de màscares quirúrgiques que la companyia lliurà a l'Institut Nacional de Gestió Sanitària (Ingesa) –pertanyent al Ministeri de Sanitat– i directament, també, a les Comunitats Autònomes, donada l'emergència sanitària sense precedents generada per la Covid-19.

Policia Nacional.

Aquesta iniciativa forma part del Pla de Responsabilitat Pública que ha dissenyat la Companyia, dotat amb 25 milions d'euros, per a ajudes directes a la compra de material, condicions especials de subministrament i donacions per a pal·liar les principals necessitats sanitàries i socials provocades per la crisi sanitària.



Accions ja en marxa

La iniciativa se suma a les que ja ha fet la companyia en els darrers dies. En aquest sentit, i també dins de l'àmbit sanitari, Endesa ha donat un centenar de respiradors d'alta gamma fabricats per General Electric Healthcare a la Comunitat de Madrid, a la Generalitat i a la Junta d'Andalusia. A més, ha electrificat de manera urgent aquelles instal·lacions que acullen hospitals de campanya, i ha establert una operativa especial per a garantir la continuïtat del servei elèctric en aquesta mena d'instal·lacions. La companyia ofereix la gratuïtat de llum i gas als hotels medicalitzats que ajuden a pal·liar la crisi sanitària, així com el pavelló 7 de la Fira de Barcelona, que s'ha condicionat per a atendre persones sense llar.

Projecte Home.

Endesa ha donat a més un total de 2,5 milions d'euros a les administracions de Madrid i Catalunya, les regions més castigades per la COVID-19, perquè puguin reforçar la lluita contra la pandèmia.

També ha col·laborat amb una donació de 500.000 euros al programa 'Creu Roja Respon' per a ajudar a 25.000 famílies en situació de vulnerabilitat per la crisi sanitària, social i econòmica actual derivada del coronavirus.

El programa de Creu Roja, en la seva àrea d'inclusió social, ofereix productes de primera necessitat i acompanyament als qui més ho necessiten. Els empleats d'Endesa que ho desitgin també poden sumar-se, amb microdonacions, a aquest programa de Creu Roja a través d'un espai digital habilitat per a tal fi i que respon a la petició de la plantilla de disposar de fórmules per a col·laborar, de manera personal, a l'ajuda que realitza de manera global la companyia.

Endesa ha lliurat al Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) una donació de 200.000 euros per a donar suport a projectes de recerca en la lluita contra la pandèmia de Covid19. En concret, secundarà dos projectes del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC): un projecte per a identificar fàrmacs antivirals, que després serien provats en fases clíniques, i un altre projecte per a desenvolupar nous test de detecció d'anticossos.

La companyia també ha donat 300.000 euros al Banc d'Aliments de Catalunya per a aprovisionar-se de productes bàsics durant la pandèmia i renovar la seva flota amb vehicles elèctrics i híbrids quan acabi el confinament.

D'altra banda, també s'eviten els talls dels clients del sector residencial per impagaments, flexibilitzant les condicions a pimes, autònoms i famílies amb necessitats, oferint alternatives telemàtiques perquè ningú hagi de sortir de casa per a interactuar amb Endesa, analitzant cas a cas les peticions de les empreses clients, assegurant els pagaments immediats als proveïdors dels canals d'atenció i vendes, i a les donacions des de les seves centrals a hospitals de les zones on té infraestructures.

Endesa també ha reforçat l'operativa dels seus centres de control de distribució i de control de l'energia i centrals de generació per a assegurar el subministrament elèctric en els territoris en els quals opera (Aragó, Andalusia i part d'Extremadura, Balears, Canàries, Catalunya, Galícia i Castella i Lleó). També ha duplicat el centre de control de generació renovable, situat a Madrid, amb un centre mirall a Santiago de Compostel·la.

Una vegada superat el problema sanitari, que ara és el més apressant, Endesa es planteja en una fase següent altres mesures dirigides a pal·liar els efectes que la crisi econòmica tindrà sobre els clients més vulnerables.



Fundació Endesa

Endesa, a través de la seva Fundació, ja està bolcada a ajudar als col·lectius més vulnerables amb els quals col·labora i pal·liar els efectes de la crisi en els més necessitats. Així, en col·laboració amb organitzacions ja sòcies de la Fundació, Endesa ajudarà a Càritas amb 100.000 euros, a la Fundació SAFA a Andalusia amb 270.000 euros per a famílies, a la Fundació Integra amb 45.000 euros i, dins del programa Retotech, s'estan utilitzant les impressores donades als centres educatius per a fer viseres protectores per als sanitaris i cossos d'ajuda. El passat dijous es van lliurar 2.000 unitats a l'hospital d'IFEMA, i s'estan fabricant a un ritme de mil diàries.



Desenvolupament del Pla d'Acció

En una primera fase, el Pla d'Acció està dirigit a l'ajuda immediata i més urgent, al voltant de 3 eixos:

Donació de materials i serveis. Endesa posarà a disposició d'aquest Pla la seva capacitat logística i de compra, tant nacional com internacional, així com personal qualificat i els mitjans necessaris per a la provisió de:

Equips de protecció per al personal sanitari o de servei públic (màscares i la resta d'Equips de Protecció Individual –EPIs-).

Instrumental per a l'assistència de persones hospitalitzades (respiradors, equips radiològics, etc).

Condicions especials de subministrament energètic a Residències, Hospitals i Hotels Medicalitzats. Endesa posa a disposició del servei públic la seva capacitat de proveïdor energètic per a les instal·lacions sanitàries.

Equips i personal per a garantir el subministrament elèctrics a hospitals de campanya i hotels medicalitzats (generadors electrògens, augment de potència, resolució d'avaries, etc.).

Subministrament gratuït durant l'estat d'alarma als hotels medicalitzats que siguin clients d'Endesa.

Donacions econòmiques a institucions, organismes i centres sanitaris que ajudin a cobrir necessitats bàsiques d'especial gravetat prèviament identificades.

Aquest Pla d'Acció d'Endesa està en línia amb les iniciatives que el Grup Enel està implementant als països on és present per a fer front a l'emergència, oferint suport concret a les autoritats i a les comunitats mentre actua per a garantir la continuïtat del servei.