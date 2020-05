Agricultura promociona el vi de les Balears amb el suport de l'associació de sommeliers

La conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació ha organitzat una campanya de promoció del vi de les Illes Balears. Es farà, a partir del 6 de maig, amb el suport de l'Associació Balear de Sommeliers (ABS). La idea és donar suport al sector del vi, malmès després de la paralització de l'hostaleria i la restauració, a causa de la crisi sanitària derivada de la COVID-19.

La campanya constarà de vint tasts virtuals, que sommeliers de les quatre illes faran a través dels seus perfils de les xarxes socials, en concret, d'Instagram. Es tracta de tasts de vi per a no entesos, liderats pel president de l'Associació Balear de Sommeliers, Daniel Arias, que es faran en directe, a la una del migdia i comptaran, en algunes ocasions, amb la interacció de personatges coneguts de les Balears. Per exemple, ja han confirmat la seva participació els cuiners Santi Taura i Miquel Calent, els actors Toni Gomila i Josep Orfila, la nedadora Melani Costa, el forner Tomeu Arbona i el pastisser Lluís Pérez. Disposaran del vi per fer el tast i, per tant, podran interactuar així com fer preguntes, sobre aquell vi en concret. Es plantegen com a tasts d'una durada curta, d'entre deu i quinze minuts, i fets de manera amena.

Els tasts es faran amb vins de totes les marques de qualitat de les Balears, com són: de la Denominació d'Origen Binissalem, de la Denominació d'Origen Pla i Llevant, de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Vi de la Terra Mallorca, de la IGP Vi de la Terra Illes Balears, IGP Vi de la Terra Serra de Tramuntana i Costa Nord, IGP Vi de la Terra de Menorca, IGP Vi de la Terra d'Eivissa i IGP Vi de la Terra de Formentera.

Els tasts es faran amb vins comercials i els sommeliers indicaran les marques de qualitat, les varietats, el mètode d'elaboració, el municipi i l'illa.