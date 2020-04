La indústria química local llança una campanya per vendre els seus productes de desinfecció i netetja a la ciutadania

La indústria química local llançarà una campanya per vendre els seus productes a la ciutadania. Si fins ara les empreses d'aquest sector havien concentrat en la distribució dels productes de higiene en l'hoteleria, ara veuen l'oportunitat de cercar nous canals de venda per poder continuar endavant. La campanya, a través de xarxes socials i altres suports digitals, estarà coordinada per CLIQIB (Clúster Químic de les Illes Balears) en col·laboració de l'IDI (Institut d'Innovació Empresarial). El gerent del Clúster, Joan Miquel Matas, explica que "les empreses associades compten amb productes de molt bona qualitat que poden ser molt útils per a la ciutadania ara que la desinfecció i la neteja és més necessària que mai". El gerent assegura que "les comandes es podran fer a través del telèfon o mail i les empreses les duran directament al domicili per evitar desplaçaments".

Amb l'eslogan "Producte químic, millor local", les empreses volen donar a conèixer a la ciutadania tota la gamma que posen al seu abast, des de materials de protecció com guants i gels hidroalcohòlics, a productes de desinfecció destinats a ús domèstic o empresarial, amb molta demanda actualment per evitar contagis de la COVID-19, o clor per al tractament de les piscines. A més, els industrials també destaquen la qualitat dels seus productes ja que "es tracta de solucions destinades a l'hoteleria que necessita un plus extra de neteja i desinfecció, però que es poden utilitzar tranquil·lament en qualsevol casa o empresa".

L'objectiu de la campanya s'emmarca dins el projecte de l'IDI "Millor, producte local" que se centra en l'oportunitat d'afavorir en la mesura del possible l'economia local. La idea és donar a conèixer els productes de neteja i higiene de les empreses químiques al consumidor general que fins ara no podia optar a aquest tipus de materials que es venien a l'engròs. La situació d'emergència sanitària i l'estat d'alarma ha provocat que molts sectors, com el químic o l'agroalimentari, cerquin nous canals de distribució per continuar treballant. A la web www.cliqib.org s'accedeix a les campanyes de les diferents empreses adherides a aquesta iniciativa, amb representants a Mallorca, Menorca i Eivissa.

El clúster químic CliQIB està format per 50 entitats: fabricants, distribuïdors de productes de neteja i sistemes tecnològiques per a la seva aplicació, consultories de salut pública, centres de coneixement, i altres agents públics vinculats a la cadena de valor.

Treballen amb un enfocament basat en la promoció de la innovació i l'expansió internacional per desenvolupar solucions higièniques aplicables de forma global. Les empreses de CliQIB generen 436 llocs de feina directes i al voltant de 2.500 indirectes, i representen el 2,2% de la indústria manufacturera balear, i una setena part de les exportacions de béns de les Illes.