Endesa dona 200.000 euros al CSIC per a impulsar la recerca de fàrmacs i test de detecció contra la Covid-19

Endesa ha lliurat al Consell Superior de Recerques Científiques (CSIC) una donació de 200.000 euros per a donar suport als projectes de recerca que estan actualment en marxa i que tenen com a objectiu la lluita contra la pandèmia de Covid19. En concret, ajudarà dos projectes del Centre Nacional de Biotecnologia (CNB-CSIC): un projecte per a identificar fàrmacs antivirals, que després serien provats en fases clíniques, i un altre projecte per a desenvolupar nous test de detecció d'anticossos.

La identificació de fàrmacs contra la Covid-19 es desenvolupa a partir dels compostos químics que envien al CNB-CSIC diversos centres de l'organisme. Allà, l'equip dels investigadors Pablo Gastaminza i Urtzi Garaigorta realitza el cribratge dels compostos per a determinar quins podrien ser eficaços com a fàrmacs contra el coronavirus. En primer lloc, es prioritza el cribratge dels fàrmacs que ja estan aprovats per al seu ús, i en segon lloc se cerca generar noves molècules. Una vegada triats els compostos s'hauran de sotmetre a les fases clíniques.

Entre els centres que han aportat les seves llibreries de compostos químics estan l'Institut de Química Mèdica (IQM), l'Institut de Química Orgànica General (IQOG), en Centre de Recerques Biològiques Margarita Salas (CIBMS), l'Institut de Recerques Químiques (IIQ), i l'Institut de Biomedicina i Parasitologia López-Neyra (IBPLN).

El segon projecte el dirigeixen els investigadors Hugh Reyburn, des de la immunologia, i José Luis Casasnovas, des del coneixement de l'estructura dels virus, que produiran proteïnes antivirals mitjançant diferents estratègies per a usar-les en els test de detecció d'anticossos.

La presidenta del CSIC, Rosa Menéndez, ha agraït la donació d'Endesa perquè "permetrà accelerar diversos projectes prioritzats de la Plataforma Temàtica Interdisciplinària Salut Global, i posar en valor una complexa cadena d'assaig per a solucions com a reposicionament de fàrmacs com a antivirals i nous test de detecció".

Per la seva part, José Bogas, CEO d'Endesa, ha destacat que "proporcionar recursos econòmics a institucions i organitzacions socials perquè puguin disposar de mitjans suficients amb els quals ampliar la seva labor és un dels tres pilars del Pla de Responsabilitat Pública d'Endesa. Aquesta donació al CSIC és, per a nosaltres, l'exemple perfecte de com podem ser útils a la societat on més i quan més es necessita".