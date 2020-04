Ser sanitario, más que una profesión de grandes valores

En tiempos como los que corren en la actual pandemia del COVID-19, la figura del trabajador sanitario ha ganado valor. Ser sanitario siempre ha sido y es una de las profesiones donde la entrega, la sensibilidad, la empatía, la vocación, la ética, el sacrificio y el sacrificio sobresalen en su ADN y curriculum personal.

La Escuela Universitaria ADEMA es un centro privado adscrito a la UIB y dedicado a la enseñanza oficial de diferentes profesiones sanitarias desde hace casi 30 años. A través de este reportaje conocemos en primera persona testimonios de alumnos que hoy están ya trabajando después de haber pasado por las aulas de este centro de enseñanza sanitaria y otros que se preparan para estar en esa primera línea para cuidar de la salud de las personas.

1.-Juan Francisco Mojer Sotoca - Estudiante del título FP Higiene Bucodental: "En estos momentos es cuando encuentras el sentido de lo que has estudiado"

Juan Francisco Mojer estudia y trabaja en estos momentos. Estudió Auxiliar de Enfermería y hoy está finalizando el Ciclo Superior de FP de Higiene Dental. "Me han llamado de un hospital y, sin dudarlo, he dicho que sí, porque es en estos momentos cuando tu vocación está más presente. Estás ayudando a cuidar y atender a las personas. Estar en primera línea en estos momentos es clave y muy importante tanto para mí como para la sociedad. Es SER sanitario en mayúsculas".

2.- José Javier Rodríguez Mohedano. Estudiante del título de Celador Sanitario: "Es una forma muy gratificante ganarte la vida ayudando a la gente en momentos difíciles"

José Javier Rodríguez estudia el título oficial de Celador Sanitario. Para él trabajar en sanidad, "es una forma muy gratificante de ganarte la vida, ayudando a la gente en momentos difíciles, dónde se sienten más débiles, asustados, confundidos, aportándoles tranquilidad y haciéndoles sentir seguros con nuestros cuidados".

En estos momentos de crisis, él valora "el increíble trabajo que hacen todos los sanitarios, el estar frente a frente con el problema y la compostura que tienen al afrontar este problema con los recursos que tienen".

Para él, un momento "difícil" afrontar la pérdida de un paciente: "Terminas el día con un malestar grande, pero tienes que seguir siendo fuerte para poder seguir ayudando a los demás e intentar que esto nos afecte lo menos posible. Los sanitarios tienen una gran fuerza mental y espiritual".

Estudiar este curso me dio pie a trabajar en algo que me apasionaba, y aquí me veo remando con todos mis compañeros del hospital para poder salir de esta tormenta. Hemos tenido la gran suerte de contar con una docente que es enfermera que nos ha aportado su visión desde esa otra faceta y las clases se han realizado de forma muy dinámica y con prácticas en las mismas instalaciones para movilizar pacientes, sillas de ruedas, camas, etc. Cuando empiezas a trabajar, nada de lo que ves te parece nuevo".

3.- Alicia Miralles. Estudiante de Técnico de Farmacia: "Es un compromiso que adquieres con la sociedad y contigo mismo, una profesión para quien la siente de corazón"

Alicia Miralles estudia Técnico de Farmacia. Su elección es pura vocación, "una sensación innata de ayudar a las personas, y además, de querer hacerlo. Además, cada día que pasa me doy cuenta de lo importantísimo que es el sector farmacéutico en la sociedad".

Para Miralles, ser sanitario es ofrecer un servicio indispensable para todos como es la salud, su prevención, tratamiento y/o curación. "Es una vocación única de quien la siente, de luchar por un bienestar común y de proporcionar confianza y seguridad. Es un compromiso que adquieres con la sociedad y contigo mismo, siendo una profesión plena y bonita para quien la siente de corazón". "Por desgracia nos ha tocado vivir un momento complicado y duro. El trabajo de los profesionales sanitarios está siendo impecable, anteponiendo por delante la salud de los pacientes y sus familias a la suya, todo eso se suma a muchos valores que debe reunir un buen profesional como pueden ser: estabilidad emocional, empatía, resistencia e implicación", afirma.

4.- Álvaro Vargas. Estudiante de Auxiliar de Enfermería: "Es una profesión llena de altruismo y sus profesionales se juegan la vida por todos"

Álvaro Vargas decidió dar un rumbo a su vida y tras enfermar su madre y su abuela se dio cuenta de la importancia de ser sanitario. En opinión de Vargas, el profesional sanitario tiene que tener una mezcla de grandes valores como "vocación, solidaridad, disposición para brindar apoyo, paciencia, empatía, buena comunicación, humildad, inquietud por aprender, respeto y ser flexible€ Me parece una profesión preciosa y llena de altruismo".

En estos momentos, Álvaro Vargas aún le da más valor: "La sociedad ha empezado a ver lo importantes que son los profesionales de la sanidad y su gran sacrificio para que la gente tenga salud. Son personas con tanta vocación e implicación; que incluso se están infectando y muriendo, por cuidar de sus pacientes. Ellos siguen al pie del cañón jugándose la vida por todos nosotros cada día".

5.- Mar Puya. Estudiante de Dietética. "Me encanta divulgar la importancia de la alimentación en nuestra salud"

Mar Puya es estudiante de 2º curso del Ciclo Superior de FP Dietética, unos estudios que eligió porque le interesaba la salud de las personas. Mar Puya apostó por este ciclo porque le encanta poder divulgar la importancia que tiene la alimentación en nuestra salud.

Dedicarse al sector de la sanidad significa "ayudar y comprometerse con el paciente para hacer de su vida su mejor versión y asimismo mejorar su salud y bienestar para ganar muchísima calidad". Mira al horizonte de esta crisis con tres claves: unidad, compañerismo y colaboración.

6 y 7.- Julio César Fuentes y Ailen Fredes Sarachu, estudiantes de Prótesis Dental: "Es una profesión de coraje y humanidad"

La gran motivación que llevó a Julio César Fuentes a estudiar el Ciclo Superior de FP de Prótesis Dental, después de Auxiliar de Enfermería y haber trabajado durante años, fue la combinación de sus dos grandes pasiones, "la sanidad y el arte". "Contar con una profesión que mejorara mi calidad de vida, el salario y me aportara aquellos conocimientos que me permitieran emprender y crear un empresa propia", explica.

En estos momentos de crisis, "podemos ver claramente que tan importante es el personal sanitario y las autoridades que velan por todos nosotros. Estas personas que arriesgan sus propias vidas no sólo para salvar a una o varias personas, que ya es un gran mérito; sino que se exponen a la muerte para salvar un pueblo. Los valores que destaco son el coraje y la humanidad".

Pasar por ADEMA ha sido una experiencia muy gratificante y positiva para dar lo mejor de uno mismo a las personas que lo necesitan". En este sentido, coincide otra alumna, Ailen Fredes, para quien ser sanitario equivale a poder ayudar de una manera u otra a las personas y dar lo mejor de ti para que mejore. Por último, destaca "la gran voluntad que tienen todos los sanitarios de estar en primera línea pese a las circunstancias que estamos viviendo y hacer todo lo posible para ayudar".

8.- Miguel García Samuelsson. Auxiliar de Enfermería y estudiante de Odontología: "Ser sanitario es más que una profesión"

A Miguel García, le apasiona pertenecer a la familia de los sanitarios. Estudió Auxiliar de Enfermería, Imagen para el Diagnóstico y Medicina Nuclear y ahora cursa el Grado Universitario de Odontología.

En su opinión, "sanitario es más que una profesión, es ayudar a los demás cuando más vulnerables están, escuchar, paliar y consolar si es preciso". Valora que en estos momentos "se ofrezca un buen servicio asistencial siempre que el paciente lo necesite y aunque exista riesgo de contagio como ahora. El compañerismo y la capacidad de trabajo en equipo que podemos realizar". En Odontología, "realzo mucho la enseñanza de escuchar al paciente, y saber lo que quiere/necesita, el paciente es lo primero. Además de la posibilidad de aprender mejor gracias a las tecnologías que disponemos".

9.- Beatriz Bermudez Ubric. Auxiliar de Enfermería y estudiante de Higiene Bucodental: "Pase lo que pase siempre con una sonrisa en la cara y dando el 100% para que todo sea más fácil"

Beatriz Bermudez combina estudios de Higiene Dental con trabajo en un hospital de Auxiliar de Enfermería. "Me siento muy orgullosa de ser personal sanitario en estos momentos tan difíciles, de poder aportar mi granito de arena y ayudar dentro de mis posibilidades a todas esas personas que lo necesitan y se encuentran actualmente pasando un mal momento".

Narra que desde pequeña nunca pensó que se dedicaría a la rama sanitaria. "No me gustaba ir a los hospitales, me daban pánico. Hasta que un día me decanté por estudiar Auxiliar de Enfermería para aprender técnicas básicas por si alguna vez había algún problema en mi familia. Actualmente me encanta mi trabajo y creo que es una de las profesiones más gratificantes que puedan existir, deseo seguir estudiando. En estos momentos destaco la valentía del personal sanitario estando en primera línea de batalla y dando el 100% para que todo esto acabe cuanto antes, pase lo que pase siempre con una sonrisa en la cara para que todo sea mucho más fácil".

10. Wilmer Blanco. Estudiante del título Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes. "Es una profesión de gran responsabilidad"

Wilmer Blanco trabaja actualmente en el sector sanitario y amplió sus estudios con el último curso de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes para estar al día en nuevos protocolos y tecnologías. Él entiende que ser sanitario es "una profesión de gran responsabilidad". "Mi labor está en el trabajo directo con personas que necesitan ser atendidos en la calle o en domicilios y dar la primera atención al paciente, es algo vital y clave para que se traslade en las mejores condiciones al centro hospitalario".

11.- Rodrigo Sandoval Ballesteros. Ex estudiante de los títulos de Atención Sanitaria a Múltiples Víctimas y Catástrofes y Transporte Sanitario. "Son grandes valientes, bondadosos y solidarios"

Para Rodrigo Sandoval, los valores que brillan en el profesional sanitario son la sensibilidad y tender la mano al paciente, sin importar la gravedad de él. Ante la magnitud de la catástrofe, le asaltan la cabeza miles de calificativos, pero resalta valientes, bondadosos y solidarios. ¿Por qué se decantó en estudiar la rama sanitaria? El poder ayudar y colaborar con los demás siempre será algo que trato de hacer y qué mejor desde esta posición de sanitario, aunque sabemos que es una profesión que todos los días reta a nuestros conocimientos y responsabilidad. En ADEMA, he podido contar con un equipo de personas íntegras con gran experiencia para dar la mejor enseñanza ante diversas situaciones que nos podíamos encontrar.