Endesa realitza un simulacre de contagi de coronavirus a personal del Centre Control de Generació

Endesa ha finalitzat amb èxit el simulacre d'un possible cas de contagi de Covid-19 d'un treballador, una situació completament innovadora, que s'ha duit a terme en el Centre de Control de Generació, una instal·lació estratègica per a garantir el subministrament elèctric.

L'alerta s'ha produït quan el tècnic del Centre de Control de Generació que s'havia d'incorporar al torn de les 23.00h comunica al responsable del Centre de Control que té febre i tos, ha telefonat al 061 i, de moment, li han dit que ha romandre al seu domicili a l'espera de valoració mèdica.

A partir d'aquest moment s'han posat en marxa tots els protocols establerts per la Companyia, que un empleat ha donat positiu, o com és aquest cas, hi ha la sospita que té símptomes compatibles amb coronavirus després de trobar-se malament. Aquesta notícia ha fet declarar de forma immediata l'estat d'emergència per Covid-19 a tota la instal·lació. S'ha activat el protocol en què han participat des de la Direcció de la Companyia, Organització i RRHH, el Servei Mèdic, Seguretat, Servei de Manteniment, etc. En paral·lel, s'han verificat les interaccions que aquesta persona hagués tengut amb d'altres companys durant els darrers quinze dies, per tal d'evitar cap risc. I de seguida, s'ha activat el protocol de desinfecció amb Equips de Protecció Individual per tal d'accedir a les instal·lacions i fer la neteja.

L'objectiu del simulacre ha estat provar el Pla d'Emergència per Covid-19 del centre de Control de Generació i avaluar el seu personal; així com comprovar la coordinació i protocols d'avisos i comunicació entre els diversos actuants.

En el mateix pla de prevenció i seguretat, també s'ha duit a terme un simulacre d'un problema en les comunicacions que no permetia al Centre de Control desenvolupar la feina de gestió de la producció elèctrica a Balears.

En aquest escenari, s'ha suposat que existeix un problema amb les comunicacions dels enllaços amb l'Operador del Sistema (REE) i un problema de degradació general del sistema, afectant el control de generació automàtic de les unitats de producció.

Pel fet d'estar afectat el control de generació automàtic per la degradació del sistema, l'operador del centre de control, per seguretat, comunica amb els centres de control de totes les centrals i demana que en prenguin el control local de totes les unitats de generació que estiguin en control remot en aquell moment, informant-los que és a conseqüència d'un problema amb el Sistema de Control.

El problema és comunicat al grup de suport, que determina les causes d'aquest problema i sol·licita permís per a resoldre'l. L'operador del centre de control fa les verificacions pertinents i el grup de suport confirma que la intervenció és efectiva i satisfactòria.

Així, aquests exercicis se sumen als plans de prevenció i seguretat que realitza la Companyia amb l'objectiu de prevenir incidents i saber com actuar de manera segura i efectiva en el cas de produir-se un incident, minimitzant així el temps de resposta.