Formación gratuita y online para jóvenes a través de la Fundación Endesa y la Fundación 'Lo que de verdad importa'

Pautas para afrontar los procesos de selección, primer empleo, marca personal y formación en valores son algunos de los contenidos incluidos en la plataforma online del programa de formación para el empleo BYG_Give Your Best (www.giveyourbest.es).

Este programa fue creado en 2018 por la Fundación Endesa y la Fundación Lo Que De Verdad Importa, con el apoyo de la consultora de orientación y empleo Jobientation, para mejorar la preparación de los jóvenes que quieren acceder al mundo profesional. El pasado año fue enriquecido con el lanzamiento de una plataforma digital que hace más fácil y dinámico el acceso a sus contenidos de manera gratuita.

BYG Online facilita a los jóvenes un amplio abanico de recursos y contenidos profesionales que les ayudan a afrontar las exigencias del mercado laboral, añadiendo valores como el esfuerzo, la integridad, la perseverancia o la superación.

Además, pueden conocer historias reales de éxito y superación, cambios de carrera profesional y distintos sectores y áreas funcionales de empresas de la mano de profesionales, formadores y ponentes que compartirán su formación, experiencia y mejores consejos.

Los jóvenes que se registran en la plataforma son invitados a realizar un camino a través del cual van ganando puntos que les dan acceso a contenidos e incentivos exclusivos relacionados con la formación profesional.

BYG online actualiza su contenido semanalmente y los jóvenes interesados pueden incorporarse a esta plataforma a través de un simple registro.

Además de la plataforma, BYG Give Your Best cuenta con un programa presencial, BYG On Campus, en el que participan 60 jóvenes universitarios previamente seleccionados que se celebra cada año durante una semana en verano.

Si quieres conocer la plataforma BYG online, haz click aquí.