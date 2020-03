Enel activa per a tots els seus empleats a tot el món una pòlissa d'assegurança en cas de Covid-19

Enel ha activat una pòlissa d'assegurança per als empleats del Grup a tot el món,

Enel ha activat una pòlissa d'assegurança per als més de 68.000 empleats del Grup a tot el món, i per tant els d'Espanya, en cas d'hospitalització pel virus COVID-19. Aquest tipus d'assegurança, que ha estat dissenyat específicament segons les necessitats del Grup Enel, és la primera d'aquest tipus en el món destinat a garantir el suport a nivell mundial per a la pandèmia en curs.

A través de la pòlissa, Enel garantirà a tots els empleats del Grup que siguin hospitalitzats després de contreure el virus o de sotmetre's a vigilància intensiva una ajuda econòmica en efectiu. Aquest producte representa un benefici addicional més enllà dels oferts per totes les altres prestacions d'assegurances i formes d'atenció mèdica que actualment estan ja disponibles per als empleats del Grup.

Aquesta pòlissa, desenvolupada en col·laboració amb l'empresa líder en el sector dels serveis d'assegurances i gestió de riscos Aon Spa, s'ha activat immediatament en tots els països en els quals Enel té empleats.