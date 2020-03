Endesa inverteix més de 3 milions d'euros en millores mediambientals de la central de Son Reus

Des de finals de l'any 2019 Endesa duu a terme les feines de millora d'eficiència i reducció d'emissions en les turbines de gas del Cicle Combinat 1 de la Central de Son Reus. Aquest cicle està compost per tres turbines de gas de 48,7 MW cadascuna i una turbina de vapor de 58 MW. La potència neta total del cicle és de 204 MW.

El mes d'octubre es van començar a instal·lar, a la primera turbina de gas del Cicle 1 de la Central de Son Reus, les millors tècniques disponibles del control de les emissions per aquest model de turbines. La principal innovació ha estat la instal·lació d'uns nous cremadors amb els quals s'aconsegueix reduir les pulsacions, homogeneïtzar la distribució del gas i reduir les emissions d'NOx en un 30%. A més de la millora mediambiental és important destacar una millora en l'eficiència, especialment en càrregues altes, que pot arribar a valors del 0,24% d'increment de rendiment.

El passat de novembre, es va dur a terme el canvi de cremadors en la segona turbina, acabant les proves de posada en marxa la primera setmana de desembre amb un resultat plenament satisfactori. Aquest més de març es durà a terme el canvi en la tercera turbina. Així es donarà per acabada la implementació del projecte de millora d'emissions del Cicle 1 de Son Reus, amb una inversió conjunta de més de 3,2 milions d'euros.

Aquesta actuació reafirma el compromís d'Endesa amb el medi ambient, dotant a les plantes de generació amb les darreres tecnologies disponibles per a minimitzar les emissions, incrementar l'eficiència i continuar sent un referent en la transició energètica. Aquest projecte pretén millorar el rendiment i la flexibilització de la flota de cicles combinats de la Companyia per tal de millorar la seva eficiència i competitivitat.