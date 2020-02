'Endesa Educa Digital', el nou programa educatiu de la Fundació Endesa per a fomentar l'estalvi energétic

Endesa Educa Digital, una plataforma educativa única i pionera per promoure el consum de l'energia responsable a les aules i conscienciar a les generacions més joves sobre el canvi climàtic. I ho fa d'una manera ben engrescadora per als alumnes –amb reptes, missions i fins i tot amb superherois–, 100% digital i gratuïta.

El naixement d'aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat d'arribar al màxim d'escoles possibles, implicar tots els estaments educatius (alumnes, professors, pares i mares) i donar total llibertat al docent per poder aplicar el programa a l'aula, de manera que cada grup pot adaptar el projecte a les seves característiques. Per a fer-ho possible, s'ha dissenyat una activitat digitalitzada que substitueix l'anomenat PlayEnergy, un projecte també gratuït –i en aquest cas presencial i limitat– que s'oferia a les escoles per a millorar la consciència energètica.

Aquesta plataforma s'ofereix, de moment, a professors de cicle mitjà de primària, és a dir, de 3r i 4t curs, però s'està treballant per poder ampliar el rang d'edats i arribar a conscienciar, així, al màxim d'alumnes possible sobre el bon ús de l'energia.

Els participants en el projecte treballaran diversos conceptes del món de l'energia: des de la generació d'electricitat –a partir de diverses fonts d'energia–, fins als diversos usos que podem donar-li quan arriba a casa nostra, passant per la mobilitat elèctrica en una ciutat intel·ligent (Smart City). Abans de la seva implementació a l'aula, però, cada docent tindrà accés a una formació prèvia mitjançant vídeos tutorials on s'explicarà de forma clara i amena com es pot treballar amb els alumnes aquesta aventura energètica, a més de rebre un kit de materials. D'altra banda, des d'Endesa Educa també es farà suport tècnic i es farà arribar una homologació posterior al professorat com a formadors del programa.

Així, mitjançant aquesta plataforma digital es disposarà d'una sèrie de vídeos motivadors per engrescar els alumnes, en els quals s'explica que un grup de superherois energètics, anomenats Energy Corps, han vingut a la Terra per ajudar als seus habitants a fer un bon ús de l'energia i per això demanen ajuda a les aules dels centres escolars. Per ajudar a aquests Energy Corps, els alumnes hauran de superar una sèrie de reptes energètics i aconseguir ser membres d'aquesta força energètica que vigila el bon ús de l'energia al llarg de tota la galàxia. Un cop s'arribi a la Missió Final, hi haurà un concurs interescolar amb un premi molt especial per a qui guanyi.

Per a més informació: https://landing.eeduca-digital.org/fb-ca/