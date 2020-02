Balears pionera en l'automatització de les sol·licituds de noves connexions i les noves funcionalitats de seguiment i pagament a través de la página edistribucion.com

edistribución posa a disposició dels seus clients a les Illes Balears, a través de l'àrea privada de la pàgina web www.edistribucion.com, noves funcionalitats relatives a la gestió de connexions a la xarxa de distribució elèctrica. S'han de destacar, entre d'altres funcionalitats, la sol·licitud de noves connexions a la xarxa, la possibilitat de poder fer un seguiment de l'evolució de les sol·licituds, així com també, facilitar el pagament digital amb targeta de crèdit.

A partir d'ara es poden fer les sol·licituds de noves connexions de la xarxa de distribució, a la pàgina web https://www.edistribucion.com a través de formularis on-line per a subministraments, desplaçaments o modificacions d'instal·lacions i d'altres funcionalitats per a productors, que a través de la pàgina web, poden tramitar com a client, representant o associació.

Per altra banda s'ha creat l'apartat "Les teves sol·licituds de connexió" amb la traçabilitat dels estats de les connexions a la xarxa, des de la recepció de la sol·licitud fins a la disponibilitat dels CUPS per a poder contractar el nou subministrament:

Informació sobre els estats pels quals passa una sol·licitud.

Seguiment de la sol·licitud "end-to-end".

Possibilitat d'adjuntar documentació (projecte, fotografies€).

Possibilitat de descarregar les condicions tecnicoeconòmiques.

A més, també es pot fer el pagament digital, on les condicions tecnicoeconòmiques de cada sol·licitud de connexió inclouen una URL específica on fer el pagament segur mitjançant targeta de crèdit, automatitzant el sistema de pagament. També és possible accedir al pagament de les condicions tecnicoeconòmiques des de l'àrea privada de la pàgina web.

D'altra banda, també es posa a la disposició dels agents que ho sol·licitin diverses APIs (Aplication Programming Interface) amb la qual es facilita l'alta i seguiment de les seves sol·licituds de connexió d'instal·lacions a la xarxa de distribució. Les APIs són interfícies que permeten compartir de forma predefinida informació i serveis entre els sistemes corporatius d'e-distribución i les aplicacions dels agents interessats en la seva utilització, permetent l'accés en temps real. La descripció d'aquestes APIs i les indicacions per a sol·licitar accés poden consultar-se a través del següent enllaç: www.edistribucion.com/es/servicios/apisedistiribucion.html.

Es pot fer el registre del perfil dels clients en l'àrea privada de la web d'e-distribución des del següent enllaç: https://zonaprivada.edistribucion.com/areaprivada.