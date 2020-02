Cena inaugural del Club de Empresarios Piaf

El jueves 30 de enero de 2020, tuvo lugar la presentación oficial del CEP, el Club de Empresarios Piaf, en el restaurante Son Muntaner de Arabella Golf.

Freddy Calligaris, Presidente de la Piaf y del CEP y Michel Magnier, Cónsul Honorario de Francia y Presidente Honorario del CEP recibieron a más de un centenar de invitados en presencia de numerosas personalidades del mundo político y empresarial de Mallorca:

Iago Negueruela, Conseller de Economía, Turismo y Empleo del Govern Balear, Andreu Serra Conseller de Turisme i Esport de Mallorca, Cosme Bonet, Senador de las Islas Baleares, Carmen Planas Presidenta de la CAEB, Sergio Beltrán gerente de la CAEB, María Frontera Presidenta de la FEHM, Toni Salas Presidente de la FELIB, Lucia Escribano Directora insular de Turisme, Luis Vegas Director Gerente de la Fundación Universidad- Empresa, Antoni Riera Presidente de la Fundación Impulsa Balears, Carmen Serra, Presidente del Grupo Serra, Diego Zaforteza de Itinerem y Chantal Jourdain Cónsul Honorario de Bélgica.

Entre los miembros directivos del CEP estuvieron presentes: Franck Sibille, director del Park Hyatt Mallorca, Yves Petit director de la agencia AXA en Santa Maria, Marie-Christine Kayser directora de Mallorca Lifestyle Résidences, Amandine Orsoni, directora de IPS Inmo, Vincent Truant del Banco Sabadell, Claire Hoyle fundadora de la agencia receptiva All They Want, Fernando Díaz director de Corlis, Natalia Jurado fundadora de M&N Abogadas, Frédéric Husson director de Fredalex y Romain Retailleau fundador de DBLR Marketing.

Benoît Derrier, fundador de La Bodeguita Francesa, último miembro incorporado a la junta directiva del club, estuvo ausente, al igual que Joana Leal, directora de comunicación de Piaf y del CEP y responsable en gran parte del éxito de esta hermosa velada.

En una de las más bellas salas del Arabella Golf, el equipo dirigido por Loes Peeters dio una agradable bienvenida a todos los participantes del acto inaugural con una copa de cava, seguida de una exquisita comida para picar servida a lo largo de la velada.

Alexandra Cardozo, responsable del CEP fue la embajadora del acto, que orquestró brillantemente presentando a los distintos oradores.

Freddy Calligaris tomó la palabra para presentar el CEP y sus objetivos:



Ser un puente entre las empresas de la Isla y las empresas francófonas de Europa.

Ser una red de empresarios mallorquines y francófonos que colaboran y compartan con el fin de incrementar volúmenes de negocios.

Establecer lazos con otras redes de business.

Impulsar una dinámica económica pero siempre trabajando con confianza y respeto mutuo.

Michel Magnier, Cónsul Honorario de Francia y Presidente Honorario del CEP, acogió con beneplácito la iniciativa de F. Calligaris y los progresos realizados hasta llegar a abrir el CEP a nuevos miembros del tejido económico de Mallorca y Europa.

A continuación, Iago Negueruela y Andreu Serra tuvieron el honor de concluir los discursos subrayando la importancia de las iniciativas privadas como la del CEP y la conveniencia de las relaciones económicas de las Islas Baleares con los países francófonos, especialmente Francia. Probablemente uno de los momentos más intensos de la velada fue la conferencia de Antoni Riera que, con el tema "Baleares ante un nuevo momentum competitivo" cautivó

la atención de todos los invitados. Fue un verdadero honor para el CEP poder contar con el talento de un gran economista como Antoni Riera.

Dado el éxito de esta primera reunión, no hay duda de que muchos empresarios vendrán a enriquecer las filas del CEP y que la próxima reunión, que se celebrará el 27 de febrero, tendrá el mismo éxito.