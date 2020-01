Endesa i el Gob han presentat el 33è volum de l'Anuari Ornitològic de les Balears

Endesa ha renovat la col·laboració amb la publicació de l'Anuari Ornitològic de les Illes Balears (2018), un suport que, una vegada més, mostra el compromís d'Endesa amb el medi ambient i la preservació de la natura i les espècies autòctones. La Companyia, dins del Pla de Sostenibilitat d'Endesa a les Illes Balears, manté la seva constància en aquest compromís, ja que fa vint-i-set anys que duu a terme aquesta col·laboració.

L'acte de presentació del 33è volum de l'Anuari s'ha celebrat avui a les 11.00h a la seu d'Endesa (C/. Sant Joan de Déu, 1) i ha comptat amb la presència del coordinador del GOB, Antoni Muñoz, el responsable de l'àrea d'ornitologia del GOB, Manuel Suárez, Pedro Martínez, membre de la junta directiva del Gob i el director general d'Endesa a les Illes Balears, Martí Ribas.



L'Anuari Ornitològic de les Balears, (2018 – volum 33), que després de trenta-tres anys consolida any rere any la seva feina, té un important interès i prestigi científic. Per a Endesa és una gran satisfacció la renovació del suport per la gran qualitat i importància científica, per la qual cosa, un cop més, la Companyia vol expressar a través d'aquesta col·laboració la seva implicació amb la cultura, el medi natural i la societat de les Illes Balears.

L'edició d'enguany incorpora, a part dels habituals registres ornitològics que ofereixen una visió del que fou l'activitat ornitològica del 2018, l'article: La migració de la boscarla d'aigua Acrocephalus paludícola a les illes Balears.

Així com també, les notes breus: Possible primer cas d'un híbrid d'Egretta Garzetta x Bubulcus ibis a Balears, Primeres dues cites d'una coablava Tarsiger cyanurus a Balears, Estatus de l'avifauna de l'arxipèlag de cabrera, i Recompte hivernal d'aus aquàtiques, limícoles i gavines a les Balears, gener 2019.

S'ha de recordar el prestigi, dins l'àmbit científic, de l'Anuari Ornitològic de les Balears, i el reconeixement que ha tengut en anys anteriors dins del projecte Latindex, en el 3r Taller d'Obtenció d'Indicadors bibliomètrics i d'Activitat Científica.

Per la seva banda, Endesa a les Illes Balears amb aquesta col·laboració, reforça el seu compromís amb obres i projectes de gran impacte social i de preservació del medi ambient, amb entitats compromeses amb les Illes Balears.

Aquesta iniciativa s'emmarca en la política d'acció social d'Endesa que a través dels seus centres corporatius, fundacions, organitzacions territorials i empreses participades, desenvolupa projectes socials en sis eixos d'actuació, entre ells, els de medi ambient i diversitat. A més, el grup treballa en projectes socials altres cinc categories: accés a l'energia; desenvolupament social i qualitat de vida; voluntariat; accions puntuals d'ajuda humanitària; i l'educació i la formació.