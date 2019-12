El Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares y Ca'n Granada firman un acuerdo de colaboración para facilitar el alojamiento del colectivo médico y sus familiares

El Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares y Ca'n Granada firman un acuerdo de colaboración para facilitar el alojamiento del colectivo médico y sus familiares

El pasado lunes, día 9 de diciembre, tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el Colegio Oficial de Médicos de Islas Baleares y Ca'n Granada, por el cual este complejo residencial ofrece unas condiciones más ventajosas tanto para los colegiados, activos o jubilados, de las Islas Baleares como para sus familiares, así como para pacientes que refieran dichos médicos en el concepto de "estancia de recuperación y convalecencia".

La firma del convenio ha sido rubricada por la presidenta del Colegio, Manuela García, y por la gerente de Ca'n Granada, María Tur.

Este acuerdo supone un paso más en la política de acercamiento de Ca'n Granada a la sociedad balear y especialmente al colectivo médico a través de su Colegio Oficial.

Cabe recordar que los 51 apartamentos de Ca'n Granada disponen de una ubicación privilegiada al estar situados estratégicamente en un complejo sanitario-asistencial, junto al Hospital Quirónsalud Palmaplanas y del Hospital Son Espases.

Qué es Ca'n Granada

Se trata de un modelo residencial para personas mayores único en Baleares especialmente pensado para quienes al llegar a la madurez disfrutan de un activo estilo de vida, o bien para aquellos que estando ya en una edad más avanzada se encuentran solos y desean vivir atendidos, pero disfrutando a la vez de su independencia fuera de un centro residencial para personas mayores al uso.

Vivir en Ca'n Granada es disfrutar de un hogar totalmente equipado con cocina propia y electrodomésticos, sala de estar amueblada, dormitorio independiente con baño y armarios integrados, con capacidad para que vivan 2 personas, parking privado y trastero.

El complejo residencial dispone de 51 apartamentos en los que pueden residir 2 personas por vivienda y ha sido concebido pensando en el confort, la vida y el cuidado saludables, ayudando al bienestar de usuarios y residentes. Entre los equipamientos y servicios de primer nivel que ofrece Ca'n Granada destacan, entre otros, su servicio de control médico y enfermería en modalidad de visita domiciliaria; su servicio de comedor y room-service; actividades dirigidas (talleres de actividades, juegos, baile, pilates, entrenamiento de la memoria, etc.) o el servicio de limpieza profesional diaria de la vivienda.

Las viviendas de Ca'n Granada son la residencia ideal para personas con necesidades y deseos muy variados. Por ejemplo, para aquellos para los que las tareas cotidianas y del hogar se han convertido en un obstáculo diario y desean seguir viviendo de forma independiente, pero disfrutando de la compañía de sus vecinos, los servicios comunitarios y de su proximidad con los centros hospitalarios Quirónsalud Palmaplanas y Hospital Son Espases. O para aquellas otras personas que se encuentran sin compañía y cuyo modo de vida no encaja con el de las residencias para mayores y sí lo hace a la perfección con la propuesta de los apartamentos individuales de Ca'n Granada, dónde disfrutan de la intimidad de un hogar y a la vez de los servicios y los espacios comunes en los que pueden compartir su vida con otros vecinos.

Ca'n Granada, en su concepto más innovador de alojamiento residencial centrado en el "cuidado saludable", ofrece también la modalidad de residencia en corta y media estancia para convalecencias y con servicios médicos proporcionados a medida, para una rápida y confortable recuperación del usuario, acogiendo también a los familiares o acompañantes en casos de necesidad por motivos asistenciales o cuidados de la salud.