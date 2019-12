Porto Pi Centro 'enceta' la Navidad con Papá Noel

El centro comercial Porto Pi ha "encetat" este fin de semana la Navidad de la mano de Papá Noel con una fiesta llena de música, baile, animación infantil y talleres. Más de 1500 asistentes se han concentrado en la plaza de Porto Pi para contagiarse del espíritu navideño y dar la bienvenida a las fiestas.



La celebración ha contado con la actuación musical de la cantante Sara Deop, finalista de La Voz Kids 2017, y del grupo Mallorca Gay Men's Chorus. La intérprete ha cautivado al público con versiones navideñas de canciones muy conocidas como All I want for Christams is you, de Mariah Carey; mientras que el coro mallorquín ha puesto su particular toque divertido a la fiesta cantando versiones e interpretando mashups de Alaska o divas de la historia de la música española.



Por su parte, el baile ha corrido a cargo del grupo The Royal Factory Dance Academy, quienes han contagiado a los asistentes del espíritu navideño con sus coreografías de estilo urbano.

Los más pequeños de la casa han podido descubrir los secretos para ser un gran elfo de la Navidad gracias a Petit Island y su teatro "Bienvenidos a la Navidad". Un show lleno de dinámicas, coreografías y magia en el que los elfos Arieti, Gip Girasol y Marlow han visitado a los niños desde Laponia.



Solidaridad

En un día tan especial, no ha podido faltar la generosidad de los asistentes, quienes han participado en la tómbola benéfica a beneficio de Fundación RANA y en el pintacaras a cargo de Educaclown. El dinero recaudado por Fundación RANA se destinará a prevenir el abuso sexual infantil en Baleares. Además, los niños han decorado sus caras con motivos navideños en el pintacaras solidario a cargo de Educaclown Mallorca, asociación que utiliza las artes escénicas como herramienta terapéutica para mejorar la calidad de vida y facilitar la integración social de niños, jóvenes y colectivos marginados.

La tradición tampoco podía faltar en el evento y es que el centro comercial ha contado con un castañero y ha ofrecido chocolatada con churros.

Navidad sostenible

Este año, el centro referente en Mallorca desde hace más de dos décadas, ha apostado por la sostenibilidad. Por ello, gran parte de la decoración navideña del centro ha sido elaborada con materiales reciclados como madera natural y se han utilizado luces led.



El toque más entrañable lo ha puesto Papá Noel, que ha llegado a Porto Pi en un buggy descapotable saludando a todos los asistentes. Se quedará en el centro comercial hasta el día 24 de diciembre, junto al Punto de Información. En la web portopicentro.es y en redes sociales se pueden consultar todos los horarios.