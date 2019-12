Endesa reforma i millora la xarxa eléctica que subministra energia al municipi d'Esporles

Endesa ha duit a terme en els darrers mesos les feines de millora de la xarxa de distribució que subministra energia elèctrica a la urbanització de les Rogetes de Canet i el nucli urbà del municipi d'Esporles. Amb aquestes actuacions, amb una inversió que supera els 50.000€, s'ha millorat la fiabilitat del subministrament elèctric per a aconseguir una xarxa més robusta i resistent als fenòmens meteorològics adversos, alhora que es guanya en seguretat que reverteix en un millor servei a tots els clients.

En el mes de juliol, diverses tempestes provocaren incidències en la xarxa de distribució que es reflectiren en desconnexions i avaries en la línia. Per a resoldre aquests incidències la Companyia ha actuat en diferents punts de la xarxa amb una comprovació i revisió exhaustiva de les instal·lacions, desenvolupant actuacions per a la millora de l'aïllament de la xarxa de distribució, la substitució d'elements de la xarxa com bases portafusibles i diferents actuacions sobre la xarxa amb la brigada especialitzada en "feines en tensió" que ha permès dur a terme les feines de reforma i manteniment sense haver d'interrompre el subministrament, excepte de les actuacions imprescindiblement necessàries, evitant així, les afectacions de servei als nostres clients.

S'han duit a terme actuacions de la tala i poda selectiva de la massa forestal que creix devora de les línies elèctriques, -arbres, sotaboscs i arbustos- que creix al voltant de les línies elèctriques. Aquestes accions permeten minimitzar el risc de possibles contactes dels arbres amb la xarxa de distribució en casos de meteorologia adversa, com és el vent i la pluja, i les conseqüents incidències en el servei.

Per això, Endesa, analitza les característiques del terreny per on passen les línies de distribució, i defineix quins són els espais més sensibles per la seva singularitat. D'aquesta forma les feines s'adapten al territori, protegint especialment les àrees més sensibles per les característiques mediambientals i geogràfiques.