Endesa inverteix 939.845 € en les feines de netetja de massa forestal

Endesa ha invertit més de 939.845 euros en el conjunt de les Balears, en les feines de tala i poda de més de 1.365 km de traça de línies elèctriques de distribució de 15kV en les qual s'ha actuat.

Per illes, s'han de destacar les actuacions duites a les següents zones boscoses de les línies MT i BT:

— Mallorca: s'han revisat un total de 992,223 km de traça de línia de mitjana tensió (15kV) amb una inversió de més de 578.800 €.

— Menorca: s'ha actuat en 139,345 km de línia de mitjana tensió (15 kV) amb una inversió de 187.560 €.

— Eivissa i Formentera: s'han revisat 233,651 km de traça de línia de mitjana tensió (15kV) amb 173.485 € d'inversió.

L'especial orografia dels boscos, com a element viu, que creix i canvia constantment, fa que Endesa, conscient de les dimensions de la xarxa de distribució, destini una inversió important per a protegir els espais forestals seguint les directrius de sostenibilitat i protecció ambiental de la Companyia. Les actuacions es focalitzen, especialment, en els espais boscosos i d'altres especialment sensibles, que reclamen una protecció i dedicació màxima.

D'aquesta manera, una de les tasques essencials per a garantir aquest objectiu és la tala i esporga selectiva de la massa forestal -arbres, sotaboscs i arbustos- que creix al voltant de les línies elèctriques. Aquestes accions permeten minimitzar el risc de possibles contactes dels arbres amb la xarxa de distribució en casos de meteorologia adversa, com és el vent i la pluja, i les conseqüents incidències en el servei.

Per això, Endesa, analitza les característiques del terreny per on passen les línies de distribució, i defineix quins són els espais més sensibles per la seva singularitat. D'aquesta forma les feines s'adapten al territori, protegint especialment les àrees més sensibles per les característiques mediambientals i geogràfiques.