Endesa assessora els ajuntaments de la FELIB sobre la nova contractació de subministrament eléctric

Endesa ha dut a terme, juntament amb la FELIB, una jornada informativa per a presentar la nova licitació per a la contractació elèctrica a través de la central de compres. Més de 20 entitats i 10 gestors comercials d'Endesa han participat a la sessió informativa.

Una sessió on es van tractar diversos aspectes de la nova licitació com és el funcionament de la FELIB com central de compres; l'organització d'Endesa Energía a través dels seus gestors comercials; o, l'explicació del procés de licitació.

També es va explicar com emprar les eines web incloses a la licitació per a la gestió, a l'optimització, a la realització d'informes de facturació o consum, així com, per a sol·licitar peticions diverses sobre els subministraments elèctrics de les entitats locals. Altres punts que es van exposar van ser el del procés de contractació del producte licitat i el networking entre les entitats assistents i els gestors comercials.

Cal destacar que Endesa subministra energia elèctrica d'origen 100% renovable a les entitats adherides a la FELIB després d'haver guanyat el procediment de subhasta electrònic celebrat el passat 28 de març de 2019. Els ajuntaments adscrits a la central de compres de la FELIB poden adherir-se a aquest conveni per a obtenir el servei de la compra d'energia al millor preu. D'aquesta manera, es vol destacar el compromís d'Endesa amb la societat i les institucions de les Illes Balears.