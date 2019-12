Las DDOO de vino eligieron a sus principales representantes para los próximos cuatro años

La XXIV Asamblea General de CECRV, que reunió el viernes 25 de octubre en Ribeira Sacra a más de 60 representantes de 37 denominaciones de origen de vino, tuvo como punto central las elecciones para elegir a los principales representantes de la organización para los próximos 4 años, toda vez que el mandato anterior, que se inició el 23 de octubre de 2015, tocaba a su fin.

Con una altísima participación, que rozó el 100% del censo electoral (51 de los 52 consejos reguladores que forman parte de CECRV ejercieron su derecho a voto, ya de forma presencial, ya de forma delegada), las DDOO eligieron a los 12 consejos reguladores que conformarán la Junta Directiva de la organización, durante los próximos 4 años.

Asimismo, David Palacios Algarra, presidente del C.R.D.O. Navarra, resultó reelegido como presidente de CECRV para el nuevo mandato. También lo fue Ramón Huidobro Vega, secretario general del C.R.D.O. Rías Baixas, que continuará también como secretario general de la Conferencia en el mismo periodo.



Los consejos reguladores que componen la Junta Directiva de CECRV en el nuevo mandato son:

— Navarra (cuyo presidente seguirá como presidente de CECRV).

— Rioja (seguirá ostentando la Vicepresidencia I).

— Jumilla (entra en la Junta Directiva como Vicepresidencia II)

— Ribeira Sacra (continuará con la Vicepresidencia III)

— Rías Baixas (cuyo secretario general seguirá siendo también el de CECRV).

— Ribera del Duero.

— Valdepeñas.

— Somontano.

— Toro.

— Málaga, Sierras de Málaga y Pasas de Málaga (entra en la Junta Directiva).

— Bullas (entra en la Junta Directiva).

— Vinos de Madrid.

Análisis de la actualidad del sector

Previamente a la celebración de las elecciones de la organización, la Asamblea General sirvió también para detallar y analizar la actualidad de algunos de los temas que dominan la agenda sectorial y que afectan a las denominaciones de origen de vino.

Por un lado, se explicaron las novedades legislativas sobre el sistema de autorizaciones para nuevas plantaciones y replantaciones de viñedo, que permite regular y controlar el crecimiento del potencial productivo del sector, así como para la llevanza de la contabilidad de los impuestos especiales de fabricación, dos Reales Decretos aprobados por el Gobierno en las últimas semanas.

Asimismo, CECRV informó de la reactivación de las gestiones por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que CECRV solicitó al Ministerio el pasado mes de septiembre, para que se declare en España un Día del Vino que sirva para dotar de visibilidad y reconocimiento a los y las viticultores y viticultoras, a las bodegas y a las denominaciones de origen de nuestro país. La propuesta deriva de una Proposición No de Ley que surgió a iniciativa también de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y que fue aprobada por la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en abril de 2018.

Por otro lado, se analizaron también algunos de los temas que afectan al sector a nivel internacional, con especial atención a dos de los principales mercados de destino de los vinos con D.O.: EE.UU. y Reino Unido. Así, se estudiaron las posibles medidas compensatorias que las DDOO y el resto de organizaciones sectoriales podrían demandar a la Comisión Europea para paliar los daños que en términos de mercado y empleo podrían provocar los aranceles impuestos por EE.UU. a los vinos tranquilos de España, Francia, Reino Unido y Alemania que no superen el 14% de volumen de alcohol y no estén en envases de más de 2 litros. En este sentido, CECRV se ha incorporado a una plataforma constituida por diferentes organizaciones para la defensa de los intereses de los operadores. Asimismo, se explicaron las diferencias que para la protección de las DDOO de la Unión Europea en el Reino Unido y para las exportaciones de vino con D.O. a ese mercado conllevaría la salida del Reino Unido, tanto en el caso de que el nuevo acuerdo alcanzado entre la UE y el Reino Unido el 17 de octubre sea ratificado por el Parlamento Británico, como en el caso de que no sea así y el Reino Unido abandone la UE sin acuerdo.

Apoyo a que los paisajes culturales del vino o el patrimonio inmaterial de Ribeira Sacra, Rioja, Priorato y Jerez sean declarados patrimonio mundial de la UNESCO

Por último, la XXIV Asamblea General de CECRV, que se celebró en el marco de un programa de actividades organizado por la D.O. Ribeira Sacra, sirvió también para que CECRV expresara su apoyo a la candidatura de dicha denominación para convertirse en patrimonio mundial de la UNESCO. La Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas se mostró también dispuesta a conceder su respaldo a las candidaturas que también promueven otras regiones vitivinícolas de nuestro país para que sus paisajes o patrimonio cultural, material o inmaterial, logren dicho reconocimiento, lo que sin duda sería un enorme reconocimiento para nuestro país, que a juicio de esta organización dispone del paisaje vitivinícola de mayor riqueza y diversidad del mundo.