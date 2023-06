Variedad es la nota predominante de las ofertas de empleo en Mallorca en estos momentos. A las puertas de la temporada alta turística en la isla, son muchas las empresas que reclaman personal para ofrecer el mejor servicio a sus clientes durante los próximos meses. Una muestra de esta frenética actividad en la generación de puestos de trabajo en Mallorca, son las ofertas que se destacan a continuación. En ellas se demandan, entre otros, conductores de autobús para el aeropuerto, agentes de rent a car, repartidores, camareros o agentes de banca. Cualquier interesado puede inscribirse en ellas como candidato en las siguientes líneas.

Ofertas de empleo en Mallorca

SHUTTLE BUS AEROPUERTO

- 5 vacantes.

Para optar a este puesto de trabajo necesitarás:

- Carnet B en vigor.

- Se valorará positivamente haber trabajado en puesto de trabajado donde se haya requerido el uso de un vehículo de trasporte.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Shuttle bus Aeropuerto en Mallorca.

RENTAL AGENT

- 5 vacantes.

Buscamos personas apasionadas y proactivas, que presten un servicio amable y atento al cliente de alta calidad dentro del sector turístico en una empresa nacional con muchas oportunidades de crecimiento.

Para poder optar como candidato a esta oferta necesitarás ciertos requisitos:

- Tener un nivel B2 o superior en inglés (indispensable). Se valorará positivamente otros idiomas como el alemán, italiano, etc.

- Capacidad para manejar situaciones de estrés.

- Necesitamos que seas una persona resolutiva para dar una respuesta ágil a los clientes.

- Hay un equipo de trabajo con el que compartirás tu día a día, con lo que tu capacidad de trabajar en equipo es muy valorable.

- La satisfacción del cliente es muy importante y para ello hay que tener una clara orientación a dar la mejor respuesta y servicio a los clientes.

- No es indispensable experiencia previa, pero si valorable positivamente.

- Se precisa vehículo propio para acceder a la empresa.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Rental Agent en Mallorca.

REPARTIDOR/A-RIDER DELIVERY

- 5 vacantes.

En estos puestos vas a trabajar en una de las empresas más importantes de delivery en PALMA y disfrutarás de un horario flexible de 30 horas semanales.

Si lo que te preocupa es la gasolina, no te preocupes porque se abonará un plus por desplazamiento como también podrás beneficiarte de un plus por horas extras, nocturnidades y festividades.

Va a ser un contrato inicial con Adecco y posible incorporación posterior a plantilla.

Te encargarás principalmente de:

- Organizar la ruta de transporte en función del pedido y la ubicación del domicilio donde debe hacer la entrega.

- Conducir el vehículo desde el lugar de elaboración o venta hasta el domicilio.

- Utilizar la aplicación de la plataforma donde ofrece sus servicios para gestionar el tiempo de entrega a domicilio y hacer un seguimiento del conjunto de pedidos que se le asignan.

- Cuidar de que la atención al cliente sea la correcta.

Se requiere:

- Tener moto propia (mín. 125cc)

- Disponibilidad para trabajar a turnos rotativos o partidos.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Repartidor/a-Rider DELIVERY en Mallorca.

PAREJA GUARDESES

- 2 vacantes.

¿Buscas trabajar en pareja y cuentas con experiencia trabajando en fincas privadas?. Buscamos pareja de internos para trabajar como Empleados/as del Hogar (Guardeses). Una persona enfocará en los trabajos de jardinería y mantenimiento general de la finca y la otra persona se encargará de la limpieza y cuidado de la vivienda, así como labores de cocina.

Se proporciona apartamento, con todos los gastos a cargo de la propiedad.

Se trata de una posición estable, dentro del Convenio del Hogar, podrás estar todo el tiempo que desees siempre que el rendimiento sea el esperado.

Trabajarás 40 horas semanales y tendrás incluida la vivienda y vehículo.

Vacaciones según ley, 30 días al año.

Perfil del candidato:

- Nivel de Inglés medio.

- Carnet de conducir B1.

- Buscamos una pareja con experiencia trabajando en el ámbito privado de fincas, habituada al buen trato y servicio de calidad.

- Disponibilidad para trabajar en Mallorca,

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Pareja Guardeses nivel medio de inglés - Mallorca.

EXTRAS CAMAREROS/AS PARA EVENTOS

Muchas vacantes.

El sector de Hostelería es uno de los sectores que está creciendo muchísimo y se prevé una muy buena campaña en los próximos meses.

Por ello, si eres un profesional del Sector, en Adecco podrás trabajar en los mejores Hoteles y Eventos que se realicen en la isla.

Formarás parte de nuestra bolsa de Camareros/as con lo que te garantizamos continuidad en las distintas necesidades que tengan nuestros clientes.

Te ofrecemos:

- Horarios flexibles según los eventos y peticiones.

- Salarios según convenio hostelería.

- Proceso de Onboarding en cada evento y servicio para que no tengas ninguna duda y tu incorporación sea un éxito.

- Trabajar en los mejores Hoteles y Eventos.

Para ser valorado en la oferta necesitamos que:

- Tengas destreza manual para el manejo de bandeja.

- Tengas experiencia en Eventos, Hoteles y/o banquetes.

- Te guste el trato con las personas para hacer que la experiencia del cliente sea excelente.

- Tu responsabilidad, educación y vocación de servicio serán tu tarjeta de presentación.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de EXTRAS CAMAREROS/AS PARA EVENTOS - MALLORCA.

GESTORES/AS DE BANCA

- 10 vacantes.

Desde Adecco estamos buscando gestores/as de banca para la cobertura de toda Mallorca.

Tu jornada laboral será de lunes a viernes de 8 a 15h en horario de verano.

Aunque la oferta es temporal, te permitirá adquirir experiencia en este sector. Además, tanto Adecco como la empresa, te podremos conocer y darte continuidad en esta u otras ofertas.

Realizarás una formación online previa a tu incorporación, lo que te permitirá estar preparado para triunfar en tu posición y hacer el trabajo perfectamente para ofrecer un asesoramiento de calidad a los clientes.

Principalmente te encargarás de:

- Funciones administrativo/a-comerciales de oficina, operativa de caja.

- Apoyo en tareas comerciales (gestión de llamadas, etc).

- Detección de oportunidades de negocio.

- Serás responsable de ayudar y asesorar a los clientes que se acerquen a las oficinas del banco.

Para ser valorado en esta oferta deberás:

- Disponer de Licenciatura / Grado en ADE, Derecho, Económicas o carreras afines.

- Experiencia de 3-6 meses en banca. Si no dispones de la experiencia necesaria, no te preocupes, Si tienes ganas y motivación por aprender, esta es tu oferta.

- Orientación al cliente, habilidades comerciales (oficina), capacidad de trabajo en equipo, capacidad de resolución de incidencias, interés en sector bancario.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Gestor/a de banca en Mallorca.

COCINEROS/AS

- Muchas vacantes.

Tus funciones principales serán dar salida a los servicios solicitados de manera eficiente y respetando los estándares de calidad del establecimiento preparando para ello los platos siguiendo las recetas establecidas.

Requisitos:

- Se valoran estudios de Ciclo Formación Grado Superior Cocina.

- Experiencia mínima de dos años como cocinero/a, indica en tu candidatura si es en restaurantes, hoteles, bar. Tu especialidad: plancha, comida fusión, cocina tradicional.

- Resulta imprescindible disponer de flexibilidad horaria para poder adaptarse a los turnos rotativos.

Ofrecemos:

- 57 vacantes de ayudante de cocina.

- Contrato directamente con el establecimiento por campaña.

- Salario según convenio Hostelería provincial del establecimiento/hotel.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Cocinero/a en Mallorca.

AGENTES COMERCIALES INMOBILIARIOS

¿Eres un/a comercial nat@ o quieres aprender a serlo?. ¿Te gustaría tener un horario flexible para adaptarlo a tus necesidades? ¿Quieres trabajar en una empresa que se preocupa por tu formación y crecimiento?. Si tu respuesta a estas preguntas es afirmativa, continúa leyendo porque SAFTI busca Agentes Comerciales Inmobiliarios en Mallorca a los que ofrece:

- Plan remunerativo sin competencia, basado en comisiones que aumentan cuanto más vendes.

- Plan de formación completo y continuo, con el apoyo de un equipo de formadores especializados y una academia para profesionalizar tu actividad.

- Publicación en los portales inmobiliarios más relevantes y con mayor visibilidad.

- Herramientas digitales fáciles de usar.

- Plan de carrera único para crecer dentro de la red y convertirte en Manager de Equipo.

- Pertenecer a una multinacional con inmenso potencial y con un crecimiento exponencial anual.

- Disfrutar de eventos corporativos frecuentes en los que conocerás a mucha gente, aprenderás y te divertirás.

- Horario flexible y ubicación en el lugar que más te convenga.

Responsabilidades en SAFTI:

- Prospectar la zona.

- Captar inmuebles y clientes.

- Valorar propiedades.

- Organizar y realizar visitas.

- Brindar apoyo a propietarios y compradores durante toda la operación.

- Realizar estudios de la competencia.

- Llevar a cabo actividades de marketing.

- Podrás desarrollar tu propio equipo y convertirte en mánager.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de AGENTE COMERCIAL INMOBILIARIO en Mallorca.

TELEOPERADORES PARA EL SECTOR DEL ENERGÉTICO CON ALEMÁN C1

- Muchas vacantes.

Se necesitan teleoperadores para el sector del energético (en Alemán) para trabajar desde casa o en nuestra ubicación en Palma. Demuéstranos tu pasión para el servicio al cliente y únete a nuestro equipo y conviértete en teleoperador para muchos proyectos interesantes.

Qué obtendrás con nosotros:

- Te ofrecemos un trabajo al que no le afecta ninguna crisis.

- Con un contrato a tiempo completo o parcial en nuestra empresa.

- Equipo informático completo.

- Tu nómina se paga puntualmente, con una gratificación extra para los turnos de domingos y/o los festivos y también por los minutos u horas extras trabajadas.

Para inscribirse y más información en oferta de empleo de Teleoperadores para el sector del energético con Alemán C1 en Mallorca.

Si eres empresa o autónomo y necesitas publicar una oferta de empleo y encontrar los mejores profesionales? Puedes publicar tu oferta de empleo para que podamos darte cobertura en todos nuestros medios y conseguir así una importante bolsa de candidatos.